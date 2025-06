Podľa spresnených odhadov vo voľbách tesne vedie kandidát PiS Nawrocki

Varšava 1. júna (TASR) - Podľa výsledkov aktualizovaného tzv. late pollu agentúry Ipsos zverejneného v nedeľu po 23.00 h vedie po sčítaní polovice hlasov v poľských prezidentských voľbách kandidát podporovaný stranou PiS Karol Nawrocki so ziskom 50,3 percenta hlasov nad politikom vládnej Občianskej koalície Rafalom Trzaskowskim so 49,7 percentami hlasov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa televízie TVN24.



Prvé odhady exit poll ukazovali opačný výsledok. Podľa Joanny Skrzyňskej z agentúry Ipsos sú výsledky veľmi tesné a je možné, že na potvrdenie víťaza budú potrebné oficiálne výsledky ústrednej volebnej komisie. „Ak by takýto výsledok pretrval aj do druhého late pollu, bol by naďalej nerozhodný,“ povedala Skrzyňská pre TVN24.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)