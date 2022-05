Podľa srbskej premiérky budú hlásenia o falošných bombách pokračovať

Belehrad 21. mája (TASR) - Nič nenasvedčuje tomu, že by séria hlásení o falošných bombách v Srbsku v dohľadnom čase skončila. Uviedla to srbská premiérka Ana Brnabičová s tým, že kompetentné inštitúcie naďalej pokračujú v boji proti "tejto forme hybridnej vojny". TASR správu prevzala od agentúry Tanjug.



Vo vystúpení v televízii B92 Brnabičová oznámila, že v najbližšom čase sa uskutoční stretnutie najvyšších štátnych predstaviteľov. Budú rokovať o vytvorení špeciálneho tímu, ktorý by pozostával z členov vojenských a policajných zložiek a vládneho úradu pre informačné technológie. Cieľom tímu bude centralizácia všetkých potrebných zdrojov.



"Je ťažké túto činnosť zastaviť, lebo je veľmi dobre organizovaná. Hlásenia prichádzajú z viacerých krajín a rozličných serverov. Budeme proti nej však bojovať nonstop," vyhlásila Brnabičová.



V srbskom hlavnom meste v pondelok evakuovali takmer 100 základných škôl, niekoľko gastronomických prevádzok, nákupné centrum, mosty, zoologickú záhradu, letisko, železničnú stanicu a vodárenskú spoločnosť. Polícia prehľadala aj futbalový štadión, nikde však výbušné zariadenia nenašla.



Podľa Brnabičovej za hláseniami o bombách stojí Západ, ktorý takto útočí na Srbsko za jeho odmietnutie uvaliť sankcie na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu.