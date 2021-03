Podľa štúdie z Izraela má vakcína Pfizer-BioNTech ešte vyššiu účinnosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Berlín 11. marca (TASR) - Vakcína proti chorobe COVID-19 vyrobená spoločnosťou Pfizer-BioNTech je na 97 percent účinná proti symptomatickým prípadom a ťažkým formám covidu.Na základe údajov získaných z celoplošnej očkovacej kampane v Izraeli v čase od 17. januára do 6. marca spoločnosť Pfizer-BioNTech zistila, že prevencia proti bezpríznakovému priebehu ochorenia dosiahla 94 percent. Výsledky príslušnej štúdie spoločnosť zverejnila vo štvrtok, informovala agentúra AFP.Predchádzajúca štúdia z využívania vakcíny v reálnom prostredí preukázala účinnosť pri prevencii symptomatických ochorení 94 percent a v prípade asymptomatického priebehu ochorenia to bolo 92 percent.AFP pripomenula, že medzičasom sa skomplikovalo podávanie vakcíny vyvinutej spoločnosťou AstraZeneca: Dánsko a Nórsko totiž vo štvrtok oznámili, že preventívne pozastavujú očkovanie touto vakcínou.Úrady v oboch krajinách takto reagovali na jedno úmrtie v Dánsku, ktoré nastalo po podaní očkovacej látky od AstraZenecy, aj keď nebolo isté, či existuje spojenie medzi vakcínou britsko-švédskej spoločnosti a tvorbou krvných zrazenín.Európska agentúra pre lieky (EMA) následne uviedla, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 podľa doterajších poznatkov nezvyšuje riziko vzniku krvných zrazenín.EMA, sídliaca v holandskom Amsterdame, už v stredu uviedla, že vakcináciu jednou zo šarží zmienenej vakcíny pozastavilo päť krajín. Napriek tomuuvádza sa vo vyhlásení EMA.Spoločnosť AstraZeneca vo štvrtok pre agentúru Reuters v písomnom vyhlásení deklarovala, že bezpečnosť jej vakcíny bola rozsiahlo študovaná v testovaní na ľuďoch a peer-reviewed údaje potvrdili, že vakcína je všeobecne dobre tolerovaná.AstraZeneca dodala, že je v kontakte aj s rakúskymi orgánmi, a že plne podporí ich vyšetrovanie podozrení týkajúcich sa jednej zo šarží vakcínyVláda Spojeného kráľovstva vo štvrtok obhajovala vakcínu od Oxford/AstraZeneca, naďalej ju považuje za bezpečnú a dodala, že v Británii sa bude pokračovať v jej používaní.EMA vo štvrtok schválila vakcínu proti ochoreniu COVID-19 vyvinutú americkou firmou Johnson & Johnson na podmienečné použitie v krajinách EÚ.Je to štvrtá vakcína, ktorá dostala súhlas od EMA, a súčasne prvá jednodávková vakcína proti covidu, informovala agentúra AFP.Podľa správy, ktorú tento štvrtok zverejnila AFP, pandémia vyvolaná koronavírusom SARS-CoV-2 zabila na celom svete už najmenej dva milióny 621.295 ľudí, odkedy pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Číne koncom decembra roku 2019 nahlásila nástup tejto infekčnej choroby.