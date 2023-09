Podľa sudcu Trump pri budovaní realitného impéria roky podvádzal

New York 27. septembra (TASR) - Newyorský sudca v utorok zverejnil rozhodnutie, z ktorého vyplýva, že bývalý prezident USA Donald Trump sa pri budovaní svojho realitného impéria dopúšťal podvodov, keď navyšoval hodnotu svojich nehnuteľností a svojich finančných aktív.



Ako informovala agentúra AFP, občianskoprávnu žalobu na Trumpa a jeho dvoch najstarších synov - Donalda Trumpa Jr. a Erica Trumpa - podala generálna prokurátorka New Yorku Letitia Jamesová. Obvinila ich v nej, že v 10. rokoch 21. storočia poskytovali bankám a poisťovniam "hrubo nafúknuté" čísla, aby si zabezpečili pôžičky a poistné krytie.



Z rozsudku vyplýva, že bývalý prezident, jeho starší synovia a spoločnosť Trump Organization sa týchto podvodov dopúšťali roky a opakovane, pričom svoje aktíva nadhodnocovali či podhodnocovali tak, aby z toho profitovali. V dokumentoch používaných pri uzatváraní obchodov a zabezpečovaní financovania zároveň zveličovali čistú hodnotu svojho imania až o miliardy dolárov.



Agentúra AP vo svojej správe konštatovala, že rozhodnutie sudcu Arthura F. Engorona je veľkým víťazstvom generálnej prokurátorky Jamesovej v jej súdnom spore proti Trumpovi - v podstate sa totiž rozhodlo, že nie je potrebný žiadny súdny proces, aby sa zistilo, že Trump si výhodné podmienky na pôžičky a poistky zabezpečil podvodným spôsobom.



Jamesová tvrdí, že Trump "nafúkol" hodnotu svojich nehnuteľností až o 2,2 miliardy dolárov, a v procese, ktorý sa má začať na budúci pondelok, od neho požaduje pokutu vo výške približne 250 miliónov dolárov.



Sudca Engoron v rozsudku napísal, že súdne dokumenty v tejto kauze "jasne obsahujú podvodné odhady ceny, ktoré obžalovaní používali pri podnikaní".



Zatiaľ čo súdny proces určí výšku pokuty, rozsudok sudcu Engorona zahŕňa aj zrušenie obchodných certifikátov, ktoré umožňujú prevádzku niektorých Trumpových nehnuteľností v New Yorku. Podľa AP toto zrušenie certifikátov by mohlo mať pre rodinnú firmu Trumpovcov závažné následky.



Agentúra Reuters konštatovala, že Trump je síce figurantom mnohých súdnych sporov, ale naďalej má vedúce postavenie v súboji o republikánsku nomináciu na voľby prezidenta USA v roku 2024.