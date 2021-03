Podľa súdu sa má šéf armády vrátiť do funkcie, Pašinjan to odmieta

Jerevan 18. marca (TASR) – Arménsky premiér Nikol Pašinjan sa vo štvrtok vzoprel rozhodnutiu súdu, ktorý mu nariadil opätovné prijatie náčelníka generálneho štábu Onika Gasparjana do služby, informovala agentúra AFP.



Gasparjan minulý mesiac vyzval premiéra, aby podal demisiu. Pašinjan to odmietol a výzvu náčelníka štábu nazval pokusom o puč. Následne ho z funkcie odvolal. V krajine sa tak prehĺbila politická kríza, ktorá vznikla po jesennom ozbrojenom konflikte s Azerbajdžanom o Náhorný Karabach.



Súd v utorok rozhodol, že náčelník štábu má byť vymenovaný späť do funkcie prinajmenšom do právoplatného verdiktu v danej veci. Premiér však rozhodnutie súdu odmieta s tým, že podľa arménskej ústavy "právne akty nemôžu nadobudnúť spätnú účinnosť". Pripomenul taktiež, že medzitým už prebieha proces vymenovania nového náčelníka generálneho štábu. Pašinjan už minulý týždeň vyzval prezidenta Armena Sarkisjana, aby za nového šéfa generálneho štábu vymenoval Artaka Davtjana.



Výzvy na odstúpenie arménskeho premiéra sa začali stupňovať v novembri 2020 po podpise dohody o prímerí s Azerbajdžanom, ktorú sprostredkovalo Rusko a ktorá ukončila šesť týždňov bojov o Náhorný Karabach. Podľa tejto dohody Jerevan súhlasil s odovzdaním časti územia Náhorného Karabachu v prospech Azerbajdžanu. V Arménsku sa odvtedy konajú pravidelné demonštrácie proti vláde i zhromaždenia stúpencov premiéra, ktorý naďalej odmieta odstúpiť.