Minister Tajani: Taliansko stojí na strane Ukrajiny

Rím 15. februára (TASR) - Taliansky vicepremiér a minister zahraničných vecí Antonio Tajani v stredu opakovane ubezpečil, že Taliansko stojí na strane Ukrajiny v jej boji voči ruskej invázii. Uviedol to v reakcii na nedávne výroky expremiéra Silvia Berlusconiho.



"Taliansko chce mier, ktorý je možné dosiahnuť jedine pokračovaním vyzbrojovania Kyjeva," povedal Tajani v rozhovore pre denník La Repubblica, ktorý bol zverejnený v stredu.



"Je potrebné všetko urobiť tak, aby konečným riešením nebolo podriadenie sa Rusku," citovala Tajaniho slová tlačová agentúra ANSA.



Antonio Tajani je tzv. národným koordinátorom koaličnej strany Forza Italia, ktorej predsedom je Silvio Berlusconi.



V stredajšom rozhovore Tajani ubezpečil, že súčasná Taliansko pod vedením súčasnej vlády zostáva pevnou súčasťou EÚ a NATO a Berlusconiho výroky na tom podľa neho nemôžu nič zmeniť.



Podľa Tajaniho sa nemení ani to, že strana Forza Italia sa zasadzuje za podporu Ukrajiny. Pripomenul, že Taliansko schválilo už šesť balíkov pomoci na podporu Kyjeva a ak by sa rozhodovalo o ďalšom, Forza Italia by ho podporila.



Predseda strany Forza Italia Berlusconi v nedeľu vyhlásil, že na mieste úradujúcej predsedníčky talianskej vlády Giorgie Meloniovej by sa "nikdy" na minulotýždňovom bruselskom summite EÚ nestretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Zároveň dodal, že má "veľmi, veľmi" negatívny pohľad na Zelenského správanie, pričom naznačil, že Moskva bola k napadnutiu svojho západného suseda vyprovokovaná. Od Berlusconiho výrokov sa dištancovali aj európski ľudovci, ktorá je najväčšou politickou frakciou v europarlamente a jej súčasťou je aj Forza Italia.