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Podľa Trumpa existujú náznaky, že Irán skúma biologické zbrane
Televízia CNN tento týždeň s odvolaním sa na hodnotenia amerických spravodajských služieb informovala, že Irán by mohol plánovať odpálenie takzvanej špinavej bomby v hlavnom meste USA.
Autor TASR
Šen-čen 19. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že existujú náznaky, podľa ktorých Irán skúma chemické a biologické zbrane. Reagoval tak na nedávnu správu, že Teherán možno plánuje útok na Washington, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
„Existujú náznaky, že Irán sa zaoberá plynmi a biologickými materiálmi,“ povedal Trump pre televíziu Fox News v odpovedi na otázku o údajných plánoch útoku, pričom narážal na biologické zbrane. „Sú to odporní ľudia,“ dodal.
Televízia CNN tento týždeň s odvolaním sa na hodnotenia amerických spravodajských služieb informovala, že Irán by mohol plánovať odpálenie takzvanej špinavej bomby v hlavnom meste USA.
Na otázku, či sa Američania musia obávať iránskeho útoku na Spojené štáty, Trump odpovedal, že nie. „Ak sa to stane, zmažeme ich z povrchu zemského,“ dodal.
Šéf Bieleho domu sa takto vyjadril na okraji summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v juhočínskom meste Šen-čen.
Portál Axios informoval, že Trump zvažuje obnovenie rozsiahlych vojenských operácií proti Iránu po boku Izraela. Podľa tejto správy Izrael tvrdí, že disponuje spravodajskými informáciami naznačujúcimi, že Teherán zintenzívnil výskum a vývoj chemických zbraní.
Spojené štáty a Izrael spustili vojnu proti Iránu koncom februára, pričom Trump vtedy argumentoval, že Teheránu si nikdy nesmie dovoliť získať jadrovú zbraň. Počas konfliktu boli bombardované iránske jadrové zariadenia. Trump teraz tvrdí, že Irán obracia svoju pozornosť na biologické zbrane práve preto, lebo USA prekazili jeho jadrové ambície.
Napätie v posledných dňoch opäť vzrástlo v dôsledku opakovaných útokov amerických a iránskych síl, ktoré nasledovali po úderoch na ropné tankery v Hormuzskom prielive.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý po parlamentných voľbách bojuje o svoje politické prežitie, podľa portálu Axios tlačí na Trumpa, aby vojnu obnovil čo najskôr. Trump však naznačil, že bezprostredné obnovenie úderov nehrozí a uviedol, že počká, čo sa stane na budúci rok. „Blíži sa nový rok a uvidíme, čo sa stane po prvom januári,“ povedal v rozhovore pre Fox News.
„Existujú náznaky, že Irán sa zaoberá plynmi a biologickými materiálmi,“ povedal Trump pre televíziu Fox News v odpovedi na otázku o údajných plánoch útoku, pričom narážal na biologické zbrane. „Sú to odporní ľudia,“ dodal.
Televízia CNN tento týždeň s odvolaním sa na hodnotenia amerických spravodajských služieb informovala, že Irán by mohol plánovať odpálenie takzvanej špinavej bomby v hlavnom meste USA.
Na otázku, či sa Američania musia obávať iránskeho útoku na Spojené štáty, Trump odpovedal, že nie. „Ak sa to stane, zmažeme ich z povrchu zemského,“ dodal.
Šéf Bieleho domu sa takto vyjadril na okraji summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v juhočínskom meste Šen-čen.
Portál Axios informoval, že Trump zvažuje obnovenie rozsiahlych vojenských operácií proti Iránu po boku Izraela. Podľa tejto správy Izrael tvrdí, že disponuje spravodajskými informáciami naznačujúcimi, že Teherán zintenzívnil výskum a vývoj chemických zbraní.
Spojené štáty a Izrael spustili vojnu proti Iránu koncom februára, pričom Trump vtedy argumentoval, že Teheránu si nikdy nesmie dovoliť získať jadrovú zbraň. Počas konfliktu boli bombardované iránske jadrové zariadenia. Trump teraz tvrdí, že Irán obracia svoju pozornosť na biologické zbrane práve preto, lebo USA prekazili jeho jadrové ambície.
Napätie v posledných dňoch opäť vzrástlo v dôsledku opakovaných útokov amerických a iránskych síl, ktoré nasledovali po úderoch na ropné tankery v Hormuzskom prielive.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý po parlamentných voľbách bojuje o svoje politické prežitie, podľa portálu Axios tlačí na Trumpa, aby vojnu obnovil čo najskôr. Trump však naznačil, že bezprostredné obnovenie úderov nehrozí a uviedol, že počká, čo sa stane na budúci rok. „Blíži sa nový rok a uvidíme, čo sa stane po prvom januári,“ povedal v rozhovore pre Fox News.