Nedela 15. marec 2026Meniny má Svetlana
Podľa Trumpa je iránsky vodca Modžtabá Chameneí pravdepodobne mŕtvy

Na archívnej snímke Modžtaba Chameneí. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 15. marca (TASR) - Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je nový iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Modžtabá Chameneí už pravdepodobne mŕtvy. Trump to povedal v noci na nedeľu v rozhovore pre americkú stanicu NBC News, informuje TASR.

„Neviem, či vôbec žije. Nik zatiaľ nebol schopný ukázať ho...,“ podotkol Trump.

„Počul som, že nežije, a ak žije, mal by pre svoju krajinu urobiť niečo veľmi múdre, a to je kapitulácia... Niektorí si myslia, že žije, ale je veľmi ťažko zranený,“ dodal prezident USA. Jeho vyjadrenia prišli len krátko po tom, čo americký minister obrany Pete Hegsteth na piatkovom brífingu v Pentagóne vyhlásil, že Modžtabá Chameneí je po zraneniach, ktoré utrpel pri americko-izraelských útokoch na Irán, „zmrzačený“.

Modžtabá Chameneí bol za nového najvyššieho iránskeho duchovného vodcu vymenovaný 8. marca. Zhromaždenie znalcov ho zvolilo viac než týždeň po tom, čo jeho otec a predchodca Alí Chameneí zomrel v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán 28. februára.

Nový iránsky ajatolláh vydal vo štvrtok svoje prvé vyhlásenie, osobne sa však na verejnosti neobjavil a ani ho sám neprečítal, pripomína britská stanica Sky News.

Trump zároveň v rozhovore pre NBC potvrdil, že Irán si síce chce sadnúť za rokovací stôl, administratíva USA však nástojí na „veľmi dôrazných“ podmienkach. „Irán chce uzavrieť dohodu a ja ju nechcem, pretože podmienky ešte nie sú dostatočne dobré,“ uviedol Trumo bez toho, aby poskytol podrobnosti o podmienkach zo strany USA. Potvrdil však, že kľúčovou požiadavkou je úplné zrieknutie sa všetkých jadrových ambícií zo strany Iránu.
