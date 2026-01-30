< sekcia Zahraničie
Podľa Trumpa je obchodovanie Británie s Čínou „veľmi nebezpečné“
Trump sa tak vyjadril novinárom počas premiéry dokumentárneho filmu o svojej manželke, prvej dáme Melanii Trumpovej.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 30. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že pre blízkeho spojenca Veľkú Britániu je „veľmi nebezpečné“ rokovať s Čínou. Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo britský premiér Keir Starmer navštívil Peking a rokoval s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Trump sa tak vyjadril novinárom počas premiéry dokumentárneho filmu o svojej manželke, prvej dáme Melanii Trumpovej. Keď sa ho opýtali na jeho reakciu na to, že Británia „vstupuje do obchodu“ s Čínou, prezident USA odpovedal: „Je to pre nich veľmi nebezpečné.“
Starmerova návšteva Číny je prvou návštevou britského premiéra v tejto krajiny od roku 2018 a nasleduje po tom, čo sa v poslednom čase niekoľko západných lídrov snaží o zblíženie s Pekingom, čo mnohí vnímajú ako obrat od čoraz nepredvídateľnejších Spojených štátov, píše AFP.
Vo štvrtok sa Starmer stretol so Si Ťin-pchingom a ďalšími čínskymi predstaviteľmi a podpísal niekoľko dohôd o spolupráci.
Kanadský premiér Mark Carney v polovici januára taktiež navštívil Čínu a dosiahol dohody o obchode a cestovnom ruchu. Trump následne pohrozil, že uvalí 100-percentné clá na kanadský dovoz, ak Carney uzavrie ďalšie dohody s Pekingom – túto hrozbu kanadský premiér neskôr označil za rokovaciu taktiku.
„Myslím si, že je ešte nebezpečnejšie, aby Kanada obchodovala s Čínou. Kanade sa nedarí. Darí sa jej veľmi zle a na Čínu sa nemôžete pozerať ako na riešenie,“ povedal ďalej vo štvrtok Trump.
Ako dodal, v priebehu piatka oznámi svoju nomináciu na predsedu Federálneho rezervného systému (FED) USA, čo je rozhodnutie, na ktoré netrpezlivo čakali najmä ekonómovia, píše AFP.
Trump sa tak vyjadril novinárom počas premiéry dokumentárneho filmu o svojej manželke, prvej dáme Melanii Trumpovej. Keď sa ho opýtali na jeho reakciu na to, že Británia „vstupuje do obchodu“ s Čínou, prezident USA odpovedal: „Je to pre nich veľmi nebezpečné.“
Starmerova návšteva Číny je prvou návštevou britského premiéra v tejto krajiny od roku 2018 a nasleduje po tom, čo sa v poslednom čase niekoľko západných lídrov snaží o zblíženie s Pekingom, čo mnohí vnímajú ako obrat od čoraz nepredvídateľnejších Spojených štátov, píše AFP.
Vo štvrtok sa Starmer stretol so Si Ťin-pchingom a ďalšími čínskymi predstaviteľmi a podpísal niekoľko dohôd o spolupráci.
Kanadský premiér Mark Carney v polovici januára taktiež navštívil Čínu a dosiahol dohody o obchode a cestovnom ruchu. Trump následne pohrozil, že uvalí 100-percentné clá na kanadský dovoz, ak Carney uzavrie ďalšie dohody s Pekingom – túto hrozbu kanadský premiér neskôr označil za rokovaciu taktiku.
„Myslím si, že je ešte nebezpečnejšie, aby Kanada obchodovala s Čínou. Kanade sa nedarí. Darí sa jej veľmi zle a na Čínu sa nemôžete pozerať ako na riešenie,“ povedal ďalej vo štvrtok Trump.
Ako dodal, v priebehu piatka oznámi svoju nomináciu na predsedu Federálneho rezervného systému (FED) USA, čo je rozhodnutie, na ktoré netrpezlivo čakali najmä ekonómovia, píše AFP.