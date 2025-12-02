< sekcia Zahraničie
Podľa Trumpa je Ukrajinská situácia zložitá, Zelenskyj je optimistický
Poviem vám, nie je to jednoduchá situácia. Je to chaos, dodal americký prezident.
Autor TASR
Washington/Kyjev 2. decembra (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump v utorok na zasadnutí kabinetu vo Washingtone označil vojnu na Ukrajine za „chaos“ a vyhlásil, že tento konflikt nebude ľahké vyriešiť. Jeho slová prišli takmer súbežne s vyjadreniami ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý počas návštevy Dublinu vyjadril optimizmus z mierových rokovaní a úlohy, ktorú v nich majú USA. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a stanice Sky News.
„Snažíme sa (vojnu na Ukrajine) vyriešiť. Ukončil som osem vojen. Toto by bola deviata a naši ľudia sú práve teraz v Rusku, aby zistili, či to môžeme vyriešiť,“ uviedol Trump na zasadnutí vlády.
„Poviem vám, nie je to jednoduchá situácia. Je to chaos,“ dodal americký prezident.
Zelenskyj naopak v utorok v írskej metropole ocenil rýchlosť mierových rokovaní, ktoré sú podľa neho, spolu so záujmom USA, dôvodom na optimizmus.
„V mojich slovách bolo trochu optimizmu kvôli rýchlosti rokovaní a záujmu, ktorý o ne má americká strana. Ukázalo sa, že Amerika sa teraz nesťahuje zo žiadnej formy diplomatického dialógu, a to je dobré,“ vyhlásil.
V odpovedi na otázky novinárov Zelenskyj priznal, že sa obáva, že Spojené štáty tento záujem stratia. „Cieľom Ruska je odlákať pozornosť Ameriky od tejto situácie,“ vyhlásil.
