Podľa Trumpa sú demonštranti proti ICE v Newarku platení
Podľa Trumpa to je vidieť na transparentoch, ktoré boli podľa neho všetky vyrobené v tej istej tlačiarni.
Newark 27. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu ostro zaútočil na demonštrantov protestujúcich pred deportačným centrom Imigračného a colného úradu (ICE) neďaleko New Yorku. Počas zasadnutia svojho kabinetu v Bielom dome Trump obvinil protestujúcich z toho, že sú „platení“, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Títo ľudia sú falošní“, vyhlásil republikánsky prezident USA bez predloženia konkrétnych dôkazov. Podľa Trumpa to je vidieť na transparentoch, ktoré boli podľa neho všetky vyrobené v tej istej tlačiarni.
Ľudia medzitým pokračovali v proteste pred deportačným centrom Delaney Hall v Newarku v štáte New Jersey aj v stredu, pričom demonštrácie trvajú už niekoľko dní. Pomocou transparentov a skandovania požadovali okrem iného aj zatvorenie spomínaného zariadenia.
Úradu ICE vyčítajú napríklad to, že zadržiavaným osobám neposkytuje dostatok jedla a odopiera im prístup k zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA označilo na platforme X správy právnikov a aktivistov o hladovke väzňov za nepravdivé tvrdenie. Ako bolo vidieť na videách, pred budovou došlo aj k potýčkam medzi bezpečnostnými zložkami a demonštrantmi.
Americký minister vnútornej bezpečnosti Markwayne Mullin v Bielom dome vyhlásil, že „prijímanie potravy odmietla len hŕstka osôb“, ktoré trvali na tradičných jedlách. „Môžu sa vrátiť do svojej krajiny a jesť, čo chcú,“ dodal Mullin. Ako dodal, deportačné centrum podľa neho nie je hotel „Holiday Inn“.
Pred zariadením v meste Newark neďaleko miliónovej metropoly New York, kde je momentálne zadržiavaných približne 300 ľudí, protestujú desiatky ľudí už niekoľko dní. Pri násilných potýčkach použili bezpečnostné zložky podľa vyjadrení demonštrantov aj slzotvorný sprej a obušky.
S novými protestmi sa imigračný úrad ICE medzitým opäť dostáva do centra pozornosti, všíma si DPA. Trump počas svojho druhého funkčného obdobia presadzuje prísnu deportačnú politiku. Jej súčasťou sú aj razie sčasti maskovaných príslušníkov ICE proti migrantom v mestách, kde väčšinovo vládnu demokrati. Na mnohých miestach sa pritom proti tomuto postupu zdvihla vlna protestov. Trump pred niekoľkými mesiacmi výrazne ustúpil od operácií ICE po tom, čo boli v meste Minneapolis v štáte Minnesota streľbou zo strany agentov ICE usmrtení dvaja Američania - Renée Goodová a Alex Pretti.
