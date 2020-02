Podľa tureckých médií mieria skupiny utečencov k hraniciam EÚ

Istanbul 28. februára (TASR) - Stovky migrantov prešli podľa tureckých médií v piatok na severozápad krajiny smerom k hraniciam s Gréckom a Bulharskom. Správy prišli po tom, ako vysokopostavený nemenovaný predstaviteľ Turecka povedal, že Ankara viac nebude brániť sýrskym utečencom v snahe dostať sa do Európy, píše v piatok agentúra Reuters.



"Nebudeme viac zatvárať dvere utečencom, ktorí si želajú ísť do Európy," povedal nemenovaný predstaviteľ tureckej vlády pre agentúru AFP.



Ako uviedol zdroj, tamojšia polícia, pobrežná stráž a príslušníci pohraničných bezpečnostných zložiek dostali rozkaz, aby utečencom nebránili pri prekračovaní pozemných hraníc a nezastavili ich ani počas plavby cez more.



Podľa správy tureckej tlačovej agentúry DHA v skupine, ktorá začala približne o polnoci smerovať k hraniciam medzi dvoma krajinami Európskej únie a tureckou provinciou Edirne, bolo okolo 300 migrantov vrátane žien a detí. V skupine sú podľa týchto informácií ľudia zo Sýrie, Iránu, Iraku, Pakistanu a Maroka.



Podľa tohto zdroja sa migranti zišli aj na pobreží západného Turecka v oblasti mesta Čanakkale s cieľom cestovať loďou na grécky ostrov Lesbos.



Agentúre Reuters sa nepodarilo bezprostredne potvrdiť tieto informácie ani to, kto sú títo ľudia a kam smerujú. Dôveryhodnosť videozáberov, ktoré odvysielala proturecká televízia, sa taktiež nepodarilo zatiaľ overiť.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa opakovane vyhrážal, že otvorí brány migrantom, aby išli do Európy.



Turecká televízia NTV odvysielala zábery s množstvom ľudí, ktorí s ruksakmi na pleciach kráčali cez polia. Informovala tiež, že utečenci sa pokúsili prekročiť hranicu do Bulharska, ale nebolo im to dovolené. Skupina sa neskôr údajne pokúsila prejsť cez hranice do Grécka.



Turecko vo štvrtok vyhlásilo, že pri útoku sýrskych vládnych síl v provincii Idlib na severozápade Sýrie vo štvrtok zahynulo 33 tureckých vojakov.



Reakcia Turecka súvisí s očakávaným príchodom utečencov z provincie Idlib na severozápade Sýrie.



V Turecku žije zhruba 3,7 milióna sýrskych utečencov. Na základe migračnej dohody, ktorú Turecko a EÚ uzavreli v roku 2016, poskytla EÚ Turecku miliardy eur s tým, že Ankara zamedzí prílivu migrantov do Európy.