Podľa USA sa Rusko snaží o rozdelenie Balkánu

Sofia 11. februára (TASR) - Osobitný predstaviteľ USA pre západný Balkán Matthew Palmer varoval, že Rusko sa snaží región rozdeliť a zabrániť jeho integrácii so Západom. Agentúra AFP pripomenula, že Washington opakovane obviňuje Moskvu zo zasahovania do vnútorných záležitostí Balkánu.



"Znepokojujú nás ruské zámery týkajúce sa západného Balkánu," povedal Palmer v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Slobodná Európa-Rádio Sloboda (RFE/RL), ktorý stanica zverejnila v utorok, deň po tom, ako americký diplomat navštívil Sofiu.



Rusko "uprednostňuje popudlivý západný Balkán, ktorý je názorovo nejednotný, ktorý je podozrievavý a vykazuje prvok chaosu", uviedol.



Palmer v rozhovore takisto poukázal na "ruské úsilie podkopať podporu dohody medzi Skopje a Aténami", čo je podľa neho "ďalší príklad škodlivej činnosti ruského štátu".



V súlade s prelomovou dohodou, ktorú obe krajiny ešte v roku 2018 dosiahli so zámerom normalizovať po takmer tridsiatich rokoch napäté vzťahy, sa Macedónsko vlani premenovalo na Severné Macedónsko. Grécko zase súhlasilo s tým, že podporí snahu o členstvo Severného Macedónska v NATO aj Európskej únii.