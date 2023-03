Podľa väčšiny Poliakov by malo byť referendum o zákone o potratoch

Varšava 9. marca (TASR) — Väčšina Poliakov bez ohľadu na ich stranícku príslušnosť alebo politické názory si myslí, že o zmene súčasnej legislatívy o interrupciách by sa malo rozhodnúť v referende. Vyplýva to z nového prieskumu spoločnosti United Surveys, informuje TASR na základe správy agentúry PAP.



Prieskum si dali vypracovať Dziennik Gazeta Prawna (DGP) a rozhlasová stanica RMF FM. Vyplýva z neho, že za vypísanie referenda je 63,8 percenta respondentov. Necelých 20 percent opýtaných si myslí, že by o tejto zmene mala rozhodnúť dolná komora poľského parlamentu — Sejm.



Podľa 2,9 percenta opýtaných by malo byť rozhodnutie na poľskom ústavnom súde.



Podľa súčasnej legislatívy je možné vykonať interrupciu iba v dvoch prípadoch — ak tehotenstvo ohrozuje život alebo zdravie matky alebo ak je tehotenstvo dôsledkom deliktu, napríklad znásilnenia lebo incestu.



Na prieskume sa zúčastnila reprezentatívna vzorka 1000 dospelých Poliakov a bol vykonaný od 3. do 5. marca.