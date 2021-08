Podmorská sopečná erupcia vytvorila v Tichom oceáne nový ostrov

Tokio 18. augusta (TASR) - K vyše 6000 ostrovom, ktoré tvoria japonské súostrovie, pribudol nový prírastok. Podľa vedcov, ktorých v utorok citoval denník The Guardian, podmorská sopečná erupcia 1200 kilometrov južne od Tokia vytvorila novú pevninskú plochu.



Ostrov sa sformoval v Tichom oceáne približne 50 kilometrov južne od Minami Ioto, najjužnejšie situovaného ostrova skupiny Ogasawara, známej aj ako Boninské ostrovy. Japonská pobrežná hliadka uviedla, že nový ostrov má tvar polmesiaca s priemerom približne jeden kilometer.



Jeho životnosť však môže byť krátkodobá. Veľa bude závisieť od toho, z čoho ostrov pozostáva - popol a rôzne fragmenty nevydržia neustály nápor vlnobitia, ale pokračujúca vulkanická činnosť by mohla priniesť lávové prúdy, ktoré vytvoria odolnejší povrch.



Ostrovy sformované podobným spôsobom v danej oblasti v rokoch 1904, 1914 a 1986 všetky zmizli následkom erózie. V roku 2013 niekoľkotýždňovou sopečnou aktivitou vznikol ostrov, ktorý sa spojil s existujúcim ostrovom Nišinošima a vytvoril novú pevninu.



Japonský meteorologický ústav tvrdí, že najnovšia erupcia, ktorá sa začala koncom minulého týždňa, by mohla pokračovať, a vydal preto varovania v súvislosti s dymom a veľkým nánosom popola v okolitých vodách.



Pobrežná hliadka objavila ostrov v nedeľu počas pozorovania erupcie zo vzduchu. Objavenie sa nových ostrovov v najjužnejších oblastiach Japonska môže mať potenciálne geopolitické dôsledky, ak ich poloha umožní vláde rozšíriť územie krajiny, hoci len o niekoľko stoviek metrov, komentuje The Guardian.