Podmorský kábel medzi Fínskom a Estónskom bol prerušený

Suomen ja Viron välinen Estlink 2-sähkönsiirtoyhteys on pudonnut iltapäivällä verkosta. Viranomaiset ovat joulunakin hereillä ja selvittävät asiaa. Siirtoyhteyden katkeaminen ei vaikuta suomalaisten sähkönsaantiin. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) December 25, 2024

Oslo 25. decembra (TASR) — Fínske úrady vyšetrujú prerušenie podmorského elektrického kábla Estlink 2 spájajúceho Fínsko a Estónsko. Na sieti X to v stredu oznámil fínsky premiér Petteri Orpo s tým, že táto udalosť neovplyvnila dodávky elektriny vo Fínsku. Informovala o tom agentúra Reuters.K neplánovanému prerušeniu prevádzky kábla Estlink 2 došlo v stredu o 11.26 h SEČ, uviedol prevádzkovateľ fínskej elektrickej prenosovej sústavy Fingrid vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke paneurópskej burzy s elektrinou Nord Pool. Jeho dostupná kapacita ta tak znížila na 358 megawattov.," uviedol vo vyhlásení Arto Pahki z Fingridu.Fingrid spolupracuje na identifikácii príčiny s estónskym operátorom Elering. Ten uviedol, že dodávky elektriny do Estónska sú zabezpečené a do štvrtka bude Elering využívať rezervné kapacity. Ak sa odstávka predĺži, kapacita kábla Estlink 2 bude nahradená inými zdrojmi.Estlink 2 je jeden z dvoch elektrických káblov medzi Estónskom a Fínskom, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2014. Má dĺžku 171 kilometrov, z toho 145 kilometrov je uložených na dne mora. Už v januári 2007 začal fungovať kábel Estlink 1, plánuje sa aj položenie kábla Estlink 3.Hlavným účelom projektu je zabezpečiť dodávky elektriny v oboch regiónoch a integrovať tamojšie trhy s energiou.Kábel Estlink 2 bol pre poruchu mimo prevádzky aj od 26. januára do 4. septembra 2024.Podmorské káble mávajú často technické poruchy a výpadky spôsobené nehodami. V Baltskom mori však došlo v posledných rokoch k viacerým podozrivým poruchám elektrických a telekomunikačných káblov a plynovodov, ktoré boli vyšetrované ako sabotáž.V dňoch 17. a 18. novembra boli vo švédskych teritoriálnych vodách Baltského mora poškodené dva telekomunikačné káble. Jeden zabezpečuje internetové spojenie medzi Litvou a švédskym ostrovom Gotland, druhý spája fínsku metropolu Helsinki s nemeckým prístavným mestom Rostock. Prípad začali vyšetrovať úrady vo Švédsku, Fínsku, Nemecku a Dánsku.