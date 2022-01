Podmorský kábel vedúci k súostroviu Tonga opravia najskôr o mesiac

Na snímke parkovisko, ktoré zaplavila prívalová vlna po výbuchu podmorskej sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apa pri tichomorskom ostrove Tonga, v americkom Santa Cruz v sobotu 15. januára 2022. Foto: TASR/AP

Wellington 19. januára (TASR) - Podmorský kábel, ktorý spája so zvyškom sveta tichomorský ostrovný štát Tonga zasiahnutý výbuchom sopky a následnými vlnami cunami, budú opravovať najmenej mesiac. V stredu to oznámilo novozélandské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré citovala agentúra AFP.uviedol novozélandský rezort diplomacie v rámci poskytovania aktuálnych informácií o katastrofe, ktorá zasiahla súostrovie Tonga a odstrihla ho od zvyšku sveta.Podľa spoločnosti deštruktívny výbuch sopky zrejme spôsobil prerušenie podmorského kábla na dvoch miestach. K jednému prerušeniu kábla prišlo zhruba 37 kilometrov od pobrežia a k druhému v blízkosti sopky, čo sťažuje jeho opravu. Podľa spoločnosti už na miesto z Papuy Novej Guiney vyrazila loď, posádka ktorej bude opravu vykonávať.S ostrovným štátom sa od sobotňajšej erupcie sopky podarilo spojiť najmä prostredníctvom satelitných telefónov, ktoré sa zväčša nachádzajú na veľvyslanectvách zahraničných krajín v tongskej metropole Nuku'alofa.Mobilný operátor Digicel sa v súčasnosti snaží obnoviť aspoň základnú lokálnu 2G službu na súostroví, avšak avizoval, že obnovenie medzinárodnej komunikácie môže byť ešte ďaleko.Sobotňajšia erupcia sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai pri jednom z neobývaných ostrovov Tongy bola taká silná, že ju bolo počuť až na Aljaške. Spôsobila v Tichom oceáne aj vlny cunami, ktoré zaplavili pobrežia od Japonska po Spojené štáty a v Peru zabili dvoch ľudí.Výbuch sopky a po ňom nasledujúce vlny cunami si podľa tongskej vlády vyžiadali tri obete. Tamojšia vláda tieto udalosti označila zaV piatok by na súostrovie Tonga mali doraziť dve novozélandské lode nesúce zásoby určené na pomoc pri zvládnutí katastrofickej situácie. Pôjde o prvé zásoby, ktoré na tento tichomorský ostrovný štát od výbuchu sopky dorazia zo zahraničia, píše agentúra Reuters.