Podnestersko hlási drony a streľbu v blízkosti ruského skladu zbraní

Kišiňov 27. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra Podnesterskej republiky - Moskvou podporovaného separatistického regiónu Moldavska hraničiaceho s Ukrajinou - v stredu informovalo o incidentoch v okolí obce Cobasna (v ruštine a ukrajinčine Kolbasna), v blízkosti ktorej sa nachádza veľký sklad zbraní a munície ruskej armády. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Ministerstvo vo vyhlásení tvrdí, že v noci na stredu bol nad obcou Cobasna pozorovaný prelet niekoľkých dronov, ktoré odštartovali z územia Ukrajiny.



V stredu okolo 08.45 h podľa ministerstva zazneli výstrely z ukrajinskej strany smerom na obec Cobasna. Informácie o prípadných obetiach alebo zranených zatiaľ nie sú k dispozícii.



AFP pripomenula, že v pondelok a v utorok boli z Podnesterska hlásené výbuchy, ktoré zasiahli ministerstvo bezpečnosti, vojenskú jednotku a rozhlasové antény vo vlastníctve Ruska.



V reakcii na to moldavská vláda vyzvala občanov, aby zachovali pokoj a posilnilo bezpečnostné opatrenia.



V sklade pri Cobasne sú uložené zbrane a munícia bývalej 14. sovietskej armády, ako aj zbrane a strelivo vyvezené z NDR a ČSSR po stiahnutí sovietskych vojsk.



Tento sklad je považovaný za jeden z najväčších vo východnej Európe. Stráži ho operatívna skupina ruských vojsk v Podnestersku, ako aj miestne ozbrojené zložky. Momentálne môže byť v sklade 19.000 - 21.500 ton materiálu, ako sú náboje, bomby, míny, granáty a nábojnice.



Ako pred časom v rozhovore pre Deutsche Welle poznamenal bývalý moldavský minister obrany generál Vitalie Marinuta, ak dôjde v tomto sklade k výbuchu, jeho sila bude podľa štúdie Akadémie vied Moldavska porovnateľná so zhodením atómových bômb na japonské mestá Hirošima a Nagasaki v roku 1945.



Marinuta v tejto súvislosti upozornil, že exspiračná lehota zbraní už uplynula, sklady by sa preto mali čo najskôr dostať pod medzinárodnú kontrolu. Tieto kontroly sú podľa neho dôležité aj preto, aby sa zbrane nedostali do rúk zahraničných bojovníkov.