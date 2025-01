Podnestersko je v ťažkej situácii po zastavení ruského plynu

Kišiňov 1. januára (TASR) – Moldavský odštiepenecký región Podnestersko zápasí po zastavení tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu s ťažkosťami v energetike a v dodávkach tepla. Uviedla to v stredu moldavská vláda, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Podnesterská oblasť prechádza zložitou situáciou po tom, ako (miestny dodávateľ) Tiraspoltransgaz prerušil dodávky zemného plynu a tepla, čo zasiahlo lokality a verejné inštitúcie," uviedol hovorca vlády Daniel Voda. Zo situácie obvinil Moskvu a vyhlásil, že "ruské vydieranie podnesterskej oblasti sa musí skončiť".



Miestne médiá informovali o výpadkoch kúrenia i teplej vody pre domácnosti v regióne. Dodávateľ energií Tirasteploenergo vyzval obyvateľov, aby sa teplo obliekli, zhromaždili v jednej miestnosti, zakryli okná a balkónové dvere hrubými závesmi alebo dekami a používali elektrické ohrievače, informovala agentúra Reuters.



Teploty v regionálnom hlavnom meste Tiraspol dosahovali v stredu štyri stupne Celzia. V prevažne rusky hovoriacom Podnestersku žije približne 450.000 ľudí. Rusko tam má umiestnených zhruba 1500 vojakov.



Zvyšná časť Moldavska bola zatiaľ od výpadkov ušetrená, keď si zabezpečila dodávky elektriny zo susedného Rumunska. Ruský zemný plyn do nej už predtým neprichádzal, no stále sa pri výrobe elektriny spoliehala na hlavnú elektráreň v Podnestersku, zásobovanú plynom z Ruska. Moldavsko nedávno oznámilo prijatie opatrení na zníženie spotreby energie o najmenej tretinu.