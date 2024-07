Podnestersko sa sťažovalo u veľvyslanca EÚ na moldavskú vládu

Brusel/Kišiňov 3. júla (TASR) - Týždeň po tom, ako členské krajiny Európskej únie spustili prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom, sa predstavitelia separatistického regiónu Podnestersko obrátili na EÚ so sťažnosťou, že moldavská vláda ignoruje ich návrhy na vyriešenie desaťročia trvajúceho konfliktu. Na správy tlačových agentúr Reuters a Agerpres v stredu upozornil spravodajca TASR.



Líder medzinárodne neuznaného Podnesterska Vadim Krasnoseľskij v utorok informoval veľvyslanca EÚ v Kišiňove, že moldavská vláda ignorovala deklaráciu z mája tohto roku vyzývajúcu na mierové urovnanie, ktorý vypukol v roku 1992.



"Deklarácia je dobrým, pozitívnym krokom. Moldavská pozícia tým, že odmietla podpísať mierový dokument, je nepochopiteľná," vysvetlil Krasnoseľskij veľvyslancovi EÚ v Kišiňove Jánisovi Mažeiksovi.



Krasnoseľskij tiež dodal, že Kišiňov na Podnestersko uvalil "bankovú blokádu" - bankové účty podnesterských podnikov v moldavských bankách boli totiž zablokované, čím sa obmedzil ich prístup k programom EÚ zameraným na zjednodušenie obchodnej výmeny s 27-člennou EÚ.



Reuters pripomenul, že začiatkom tohto roka podnesterské úrady odsúdili rozhodnutie Moldavska o uvalení ciel na tovar vstupujúci a opúšťajúci separatistický región. Podnestersko v tejto veci požiadalo o pomoc Rusko.



Ozbrojený konflikt v Podnestersku vypukol v marci 1992. Skončil sa prímerím o pár mesiacov neskôr - v júli. Vláda v Kišiňove udelila Podnestersku rozsiahlu autonómiu, ktorá však separatistom nestačila a ďalej trvali na nezávislosti, v čom mali podporu Ruska.



Odvtedy ide o takzvaný zamrznutý konflikt, ktorý je prekážkou pre eurointegračné ambície Moldavska.



Ruská invázia na Ukrajinu vo februári 2022 zastavila kontakty a rokovania vo formáte 5+2 - Rusko, Ukrajina, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, EÚ a Spojené štáty - v snahe nájsť riešenie tohto zamrznutého konfliktu.



Separatistický región v súčasnosti funguje so silnou podporou Moskvy, ale Kišiňov hľadá komplexné riešenie, prostredníctvom ktorého by sa tento región postupne naplno začlenil do územia Moldavska.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)