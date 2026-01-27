< sekcia Zahraničie
Podnetom od prezidentskej kancelárie ČR sa už zaoberá polícia
Český prezident v utorok zverejnil správy, ktoré údajne poslal Macinka Pavlovmu poradcovi Petrovi Kolářovi.
Autor TASR
Praha 27. januára (TASR) - Česká polícia od Kancelárie prezidenta republiky (KPR) dostala podnet na prešetrenie obsahu textových správ, o ktorých v utorok informoval prezident Petr Pavel. Domnieva sa, že sa ho pokúsil vydierať minister zahraničných vecí a predseda strany Motoristi sebe Petr Macinka. Polícia na sociálnej sieti X uviedla, že vyhodnotí trestno-právnu relevanciu správ, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Rovnako ako u iných oznámení, aj v tomto prípade sa najskôr zoznámime s obsahom a vyhodnotíme trestno-právnu relevanciu. Súčasťou tohto prvotného zoznámenia sa s obsahom bude aj určenie vecne príslušného útvaru,“ uviedla polícia.
Český prezident v utorok zverejnil správy, ktoré údajne poslal Macinka Pavlovmu poradcovi Petrovi Kolářovi. Píše v nich, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. Ak by Pavel vymenoval poslanca a čestného prezidenta Motoristov Filipa Turka za ministra životného prostredia, mal by údajne pokoj. Ak nepristúpi na žiadne rokovanie v tejto veci, Macinka je pripravený za Turka „brutálne“ bojovať a dôsledky Pavla - a nielen jeho - vraj prekvapia.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
