Český podnikateľ Karel Janeček ohlásil kandidatúru na prezidenta

Praha 21. januára (TASR) - Český matematik, miliardár a filantrop Karel Janeček na piatkovej tlačovej konferencii oznámil, že v budúcoročných prezidentských voľbách v ČR bude kandidovať na post hlavy štátu. Informoval o tom spravodajský portál iDNES.cz.povedal 48-ročný Janeček. Na to, aby sa mohol uchádzať o funkciu hlavy štátu, musí najprv vyzbierať najmenej 50.000 podpisov od občanov.vyhlásil pred novinármi v priestoroch pražského divadla La Fabrika. Voličov chce osloviť svojou víziou slobodnej, úspešnej a prosperujúcej krajiny.V rámci predstavenia svojej predvolebnej kampane s heslom "Tohle jsme my" avizoval boj proti korupcii, manipuláciám a populizmu. Prisľúbil tiež podporu matkám-samoživiteľkám a seniorom.Na webovej stránke www.tohlejsmemy.cz Janeček vymedzuje svoju víziu pre ČR šiestimi oblasťami: slobodná spoločnosť, krajina pre 21. storočie, vzdelanie a deti, spravodlivý štát a zdravý, aktívny a šťastný životný štýl. Za dôležité považuje aj rozvíjanie inovácií, digitalizáciu štátnej správy, životné prostredie a rozvoj podnikateľského prostredia.Podnikateľ Janeček chce kampaň financovať z vlastných prostriedkov a vopred uviedol, že využije stanovený limit na finančné výdavky týkajúce sa kandidátov na prezidenta ČR. V prvom kole ide o 40 miliónov českých korún a v druhom o ďalších desať miliónov.Janeček je spolumajiteľom spoločnosti RSJ, ktorá obchoduje s finančnými derivátmi. Stál tiež pri zakladaní Nadačného fondu proti korupcii či Nadačného fondu Neuron na podporu vedy. Neuron sa však od neho dištancoval po jeho vyjadreniach kritizujúcich protipandemické opatrenia vlády.V minulosti totiž Janeček vystupoval proti povinnému očkovaniu detí proti koronavírusu a ocenil napríklad i to, že nová vláda Petra Fialu tento týždeň zrušila plán povinnej vakcinácie. Nedávno podporil i "Iniciativu 21", ktorá sa zasadzuje proti povinnému očkovaniu lekárov a zamestnancov ďalších profesií.Prezidentské voľby v ČR by sa mali konať začiatkom roku 2023 - Miloš Zeman sa v nich už o opätovné zvolenie po dvoch funkčných obdobiach uchádzať nemôže.V Česku sa zatiaľ verejne diskutuje o zhruba 30 potenciálnych kandidátoch na prezidentský post, avšak väčšina z nich svoju kandidatúru zatiaľ oficiálne neohlásila. Medzi predpokladanými uchádzačmi je napríklad expremiér Andrej Babiš či bývalý vysoký vojenský predstaviteľ NATO a českej armády Petr Pavel, píše portál ČT24.