Podnikateľ Maezawa zrušil projekt turistického letu okolo Mesiaca

Tokio 1. júna (TASR) - Japonský podnikateľ Jusaku Maezawa zrušil misiu dearMoon, v rámci ktorej mal s celebritami absolvovať prvý turistický let okolo Mesiaca. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na sobotné vyhlásenie organizátorov misie, píše TASR.



Okružný let okolo Mesiaca sa mal pôvodne uskutočniť do konca minulého roka, stanovený cieľ sa však stal "neuskutočniteľným", uviedla misia v stanovisku na svojej webovej stránke. "Bez jasného časového harmonogramu v blízkej budúcnosti urobil Maezawa s ťažkým srdcom nevyhnutné rozhodnutie o zrušení projektu," oznámila.



"Všetkým, ktorí sa na tento projekt tešili a podporovali ho, sa za tento výsledok úprimne ospravedlňujeme," dodali organizátori. Ďalšie podrobnosti o príčine zrušenia projektu neuviedli.



Prvý turistický let okolo Mesiaca v spolupráci so spoločnosťou SpaceX malo s Maezawom absolvovať osem celebrít – americký youtuber Tim Dodd, DJ Steve Aoki, filmár Brendan Hall, juhokórejský hudobník TOP, britský fotograf Karim Iliya, írska fotografka Rhiannon Adamová, indický herec Dev Džoši a umelec Yemi A.D z Česka. Japonský podnikateľ si ich vybral z milióna uchádzačov.



Sám Maezawa už vo vesmíre bol. V roku 2021 strávil 12 dní na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), čím sa stal prvým vesmírnym turistom, ktorý cestoval na ISS za viac ako desať rokov.