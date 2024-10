Podnikateľ použil milióny dolárov na ovplyvnenie volieb v Moldavsku

Kišiňov 24. októbra (TASR) - Moldavská polícia vo štvrtok oznámila, že proruský podnikateľ Ilan Šor použil tento mesiac 24 miliónov dolárov na podplatenie voličov rozhodujúcich o budúcom prezidentovi Moldavska a o vstupe do EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa moldavskej polície sprostredkoval Šor prevody peňazí cez ruskú štátnu banku Promsviazbank. Šor popiera, že by sa dopustil protiprávneho konania.



Moldavské úrady odhalili rozsiahly program podvodov s voličmi, financovaný oligarchom Ilanom Šorom, ešte pred samotným konaním volieb. Šor podľa vtedajších informácii previedol 15 miliónov dolárov v prospech 130.000 Moldavčanov v rámci operácie zameranej na podplácanie voličov.



Šora vlani v Moldavsku v neprítomnosti odsúdili za účasť na rozsiahlom finančnom podvode a momentálne je na úteku.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu uviedlo, že nedávne voľby v Moldavsku boli zmanipulované. Hovorkyňa ministerstva odmietla tvrdenia o zásahu Ruska do volieb. Naopak zo zasahovania obvinila Spojené štáty a Európsku úniu.