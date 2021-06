Podnikateľ žaluje americkú armádu, ktorá omylom vtrhla do jeho závodu

Sofia 3. júna (TASR) - Majiteľ malej spoločnosti vyrábajúcej v Bulharsku slnečnicový olej obvinil vojakov americkej armády, že počas májového vojenského cvičenia ilegálne vtrhli do priestorov tohto závodu. Americké veľvyslanectvo v Sofii sa za tento incident medzičasom ospravedlnilo s tým, že išlo o omyl. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Podnikateľ Marin Dimitrov v stredu oznámil, že na predstaviteľov armády USA podal v súvislosti s incidentom z 11. mája žalobu. Vojaci americkej 173. výsadkovej brigády totiž v rámci manévrov NATO pod americkým velením s názvom Swift Response pri cvičení na opustenom letisku neďaleko juhobulharskej dediny Češnegirovo omylom vstúpili do susedného objektu, ktorý nebol určený na výcvik. Podľa stanoviska americkej armády počas kontaktu s civilistami nedošlo k žiadnej streľbe.



Podľa bulharského prezidenta Rumena Radeva je "absolútne neprijateľné, aby bol život a pokoj bulharských občanov ohrozený vojenskými jednotkami, či už ide o bulharské, alebo zahraničné ozbrojené sily". "Cvičenia na bulharskom území, na ktorých sa zúčastňujú naši spojenci, by mali namiesto vzbudzovania napätia a nervozity zvýšiť pocit bezpečia a dôvery v kolektívnu obranu," povedal Radev.



Americké veľvyslanectvo v Sofii v reakcii na incident uviedlo, že príčina tohto omylu sa dôsledne vyšetruje. "Zavedieme prísne postupy, aby sme jasne definovali oblasti výcviku a zabránili podobným incidentom v budúcnosti," uviedlo v stanovisku.