Podnikateľa Petra Kellnera pochovali na pozemku jeho rodinného sídla

Praha 12. apríla (TASR) - Rodina a najbližší priatelia sa počas uplynulého víkendu naposledy rozlúčili s českým podnikateľom a finančníkom Petrom Kellnerom. Na sociálnej sieti Twitter o jeho pohrebe v pondelok informoval riaditeľ investičnej skupiny PPF Vladimír Mlynář. "Cez víkend sme sa definitívne rozlúčili s PK. Ďakujem všetkým, ktorí mu v uplynulých dňoch venovali pozitívnu spomienku," napísal Mlynář.



PPF, ktorej bol Kellner zakladateľom, vopred upozornila na to, že pohreb sa uskutoční len v úzkom rodinnom kruhu a bez prítomnosti médií.



Pohreb sa konal v záhradách Kellnerovho rodinného sídla v pražskej štvrti Dejvice. Jeho rakva bola pokrytá machom, kôrou a kvetinami. Vence s odkazmi ukladali smútoční hostia pod stojany dvoch fotografií zosnulého. Čiernobiele fotografie vyobrazovali Kellnera s úsmevom na tvári. Pri obrade zaznela pieseň "Knockin' on Heaven's Door" od Boba Dylana, informoval webový server denníka Mladá fronta DNES.



Petr Kellner, najbohatší Čech, tragicky zahynul 27. marca pri havárii vrtuľníka na americkej Aljaške. Okrem 56-ročného Kellnera zahynuli ďalší štyria ľudia a jedna osoba utrpela vážne zranenia.



Mlynář v rozhovore pre Český rozhlas Radiožurnál v piatok uviedol, že vyšetrovanie leteckých katastrof je veľmi zdĺhavé; nové informácie preto Kellnerovo okolia zatiaľ nemá. "Bude na vyšetrovateľoch, ako sa to posúdi. Nič nenasvedčuje technickej poruche. Zrejme išlo o súhru nešťastných náhod. Nemáme žiadne nové správy, nieto nové senzačné správy," povedal Mlynár.



Český prezident Miloš Zeman v nedeľu oznámil, že Kellnerovi udelí Rad bieleho leva, najvyššie štátne vyznamenanie Českej republiky. "Považoval som ho nielen za najúspešnejšieho českého podnikateľa, ale aj za človeka, ktorý prospel Českej republike," uviedol Zeman v nedeľňajšom rozhovore pre webový portál Blesk.cz. "Je mi veľmi ľúto, že to bude in memoriam," dodal Zeman s tým, že si s Kellnerom tykal.



Udeľovanie, resp. prepožičiavanie štátnych vyznamenaní sa uskutoční 28. októbra vo Vladislavskej sále Pražského hradu pri príležitosti Dňa vzniku samostatného československého štátu.