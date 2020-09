Podnikatelia majú výnimku pre vstup do Maďarska

Budapešť 5. septembra (TASR) - Podnikatelia dostali výnimku z nariadenia, ktorým Maďarsko od 1. septembra najmenej na mesiac z dôvodu pandémie nového koronavírusu uzavrelo svoje hranice pre zahraničných občanov. Od soboty môžu opäť bez obmedzení vycestovať do Maďarska, vyplýva z novely príslušného vládneho nariadenia, ktorá bola v piatok večer zverejnená v úradnom vestníku. Informovala o tom agentúra DPA.



Zahraniční podnikatelia a ľudia zaoberajúci sa ekonomickou činnosťou tak môžu vstúpiť do Maďarska a zostať na jeho území bez absolvovania karantény a predloženia negatívneho testu na koronavírus. Tieto osoby však musia byť schopné pri vstupe dôveryhodne preukázať obchodné alebo ekonomické účely svojej cesty. V nariadení sa však konkrétne nepíše, ako to majú urobiť.



V pôvodnej verzii, ktorá platila do piatku, sa písalo, že výnimku budú mať iba podnikatelia, ktorí mieria do sídla dcérskej firmy v Maďarsku alebo do pobočky svojej zahraničnej spoločnosti.



Turisti majú naďalej vstup do Maďarska zakázaný. Stále je takisto povolený prejazd cez Maďarsko bez pobytu a po predpísaných tranzitných koridoroch. Vláda tieto prísne pravidlá zdôvodnila prudkým nárastom počtu prípadov nákazy.



Maďarskí občania vracajúci sa zo zahraničia musia ísť buď na 14 dní do karantény, alebo predložiť dva negatívne testy na prítomnosť koronavírusu, ktoré boli urobené s odstupom dvoch dní.



V Maďarsku pribudlo v piatok 510 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, čo je najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie. Na zdravotné komplikácie zomreli ďalší traja pacienti s chronickými ochoreniami.