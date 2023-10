Podobizeň kráľa Karola III. sa tento rok objaví na austrálskych mincia

Canberra 6. októbra (TASR) - Na austrálskych minciach sa čoskoro objaví podobizeň britského kráľa Karola III., viac ako rok po smrti jeho matky kráľovnej Alžbety II., uviedol vo štvrtok šéf Austrálskej kráľovskej mincovne (RAM) Leigh Gordon. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Zlatá minca austrálskeho dolára bude prvou s podobizňou nového britského panovníka, ktorý je zároveň hlavou austrálskeho štátu, uviedol Gordon. Podľa jeho slov bude do Vianoc v obehu približne desať miliónov jednodolárových mincí.



Zvyšné nominálne hodnoty - mince v hodnote 5, 10, 20 a 50 centov plus dvojdolárová minca - budú na základe dopytu bánk uvedené do obehu v roku 2024 s ľavým profilom kráľa a bez koruny.



Kráľova podobizeň je oficiálnym portrétom Commonwealthu, ktorý so súhlasom kráľa navrhla Kráľovská mincovňa (RM) v Londýne a ktorý môžu používať všetky krajiny Spoločenstva národov.



Približne 15,5 miliardy austrálskych mincí s podobizňou Alžbety II., ktoré boli vyrazené od roku 1966, keď Austrália zaviedla desiatkovú menu, zostane zákonným platidlom. Na austrálskych platidlách sa kráľovná objavovala od roku 1953.



Austrálska vláda bola tento rok kritizovaná za rozhodnutie nahradiť obraz kráľovnej na päťdolárovej bankovke domorodým dizajnom namiesto podobizne nového kráľa. Päťdolárovka bola jedinou zostávajúcou austrálskou bankovkou, na ktorej bola ešte zobrazená zosnulá panovníčka.



Kritici to považovali za súčasť plánu stredoľavicovej vlády Austrálskej strany práce (ALP) nahradiť britského monarchu ako hlavu austrálskeho štátu austrálskym prezidentom.



Leigh uviedol, že neexistuje žiadny plán na odstránenie panovníka z austrálskych mincí.