Podoľak: Abramovič je efektívny sprostredkovateľ medzi krajinami

Kyjev 30. marca (TASR) - Ukrajina považuje ruského oligarchu Romana Abramoviča za efektívneho sprostredkovateľa medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorý pomáha predchádzať nedorozumeniam medzi oboma stranami. Uviedol to v stredu poradca ukrajinského prezidenta a člen ukrajinskej delegácie vyjednávačov Mychajlo Podoľak. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"V mediálnom priestore je dlho známe, že je veľmi efektívnym sprostredkovateľom medzi delegáciami a čiastočne usmerňuje proces, aby na koniec nedošlo k nedorozumeniu," uviedol Podoľak počas tlačovej konferencie vysielanej v televízii.



Podoľak okrem toho označil správy o tom, že bol Ambramovič počas prvej fázy rokovaní otrávený za špekulatívne "konšpiračné teórie". Takéto správy mali podľa Podoľaka za úlohu vyvinúť tlak na členov vyjednávacích delegácii.



Denník The Wall Street Journal (WSJ) v pondelok informoval, že ruský oligarcha Roman Abramovič i viacerí ukrajinskí vyjednávači mali po mierových rokovaniach uskutočnených 3. marca príznaky ako pri otrave.



Informáciu o Ambramovičovej otrave neskôr pre stanicu BBC potvrdila aj hovorkyňa tohto oligarchu. Členovia ukrajinskej delegácie, ktorí sa na predmetných rokovaniach zúčastnili, neskôr naopak popreli správy, že by sa tam stali obeťou útoku chemickými zbraňami.