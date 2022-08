Podoľak: Ak chce Rusko rokovať o mieri, malo by stiahnuť jednotky

Kyjev 3. augusta (TASR) - Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v stredu uviedol, že akékoľvek rokovania o mierovom urovnaní konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom by boli podmienené prímerím a stiahnutím ruských jednotiek z ukrajinského územia. Podoľak tak reagoval na slová bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera, podľa ktorého chce Kremeľ "vyrokované riešenie". TASR informuje podľa správy britského denníka The Guardian.



"Moskva jednou rukou zvyšuje úroveň teroru a druhou vyzýva na kapituláciu. Ak chce Moskva dialóg, je to na nich. Najprv prímerie a stiahnutie jednotiek, potom - konštruktívne," napísal Podoľak v príspevku na sociálnej sieti Twitter. Schrödera v ňom nazval "hlasom ruského cárskeho dvora".



Schröder, ktorý je priateľom prezidenta Putina, povedal, že dohoda o obnovení vývozu ukrajinského obilia by mohla otvoriť cestu k dosiahnutiu prímeria. Zároveň potvrdil, že sa so šéfom Kremľa minulý týždeň stretol v Moskve.



Gerhard Schröder bol nemeckým spolkovým kancelárom v rokoch 1998–2005. Neskôr sa stal členom dozornej rady ruskej štátnej ropnej spoločnosti Rosnefť a podporoval výstavbu plynovodu Nord Stream 2 z Ruska cez Baltské more. Exkancelár roky čelil kritike v súvislosti so svojimi pozíciami v ruských štátnych podnikoch a až v máji sa rozhodol rezignovať na post v dozornej rade spoločnosti Rosnefť.



V máji sa rozpočtový výbor nemeckého parlamentu rozhodol, že zbaví Schrödera niekoľkých oficiálnych výhod, ktoré mal ako bývalý spolkový kancelár – vrátane kancelárie v Bundestagu.