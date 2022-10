Podoľak: E. Musk pomohol Ukrajine prežiť najkritickejšie chvíle vojny

Kyjev 15. októbra (TASR) - Miliardár a podnikateľ Elon Musk pomohol Ukrajine "prežiť najkritickejšie chvíle vojny". V piatok to uviedol poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak, informuje TASR podľa správy britskej spravodajskej stanice Sky News.



Musk v piatok požiadal americké ministerstvo obrany, aby prevzalo na Ukrajine financovanie družicovej internetovej služby Starlink, ktorú doteraz platila jeho spoločnosť SpaceX.



"Podnikanie má právo na vlastné stratégie. Ukrajina nájde riešenie, ako udržať Starlink funkčný. Očakávame, že spoločnosť (SpaceX) bude poskytovať stabilné pripojenie až do konca rokovaní," napísal Podoľak na sociálnej sieti Twitter.



Náklady na prevádzkovanie systému Starlink na Ukrajine podľa Muska dosiahli 80 miliónov dolárov. Podľa americkej televízie CNN časť z koncových staníc pre Ukrajinu a približne 30 percent nákladov na prenos dát zaplatili krajiny ako USA a Poľsko alebo rôzne organizácie.



Starlink je sieť viac ako 2200 družíc na nízkej obežnej dráhe Zeme, ktorá poskytuje širokopásmový prístup na internet pre vyše 150.000 pozemných staníc na Ukrajine. Pre ukrajinskú armádu to je kľúčový komunikačný prostriedok v boji proti ruským okupantom.



Musk na začiatku októbra otvoril na Twitteri hlasovanie o svojom návrhu "mierovej dohody" medzi Moskvou a Kyjevom. Navrhol natrvalo ponechať polostrov Krym Rusku, usporiadanie nových referend pod záštitou OSN v štyroch okupovaných oblastiach na východe Ukrajiny a neutrálny status Ukrajiny. Muskovu iniciatívu ocenil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento návrh kritizoval.