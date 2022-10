Podoľak kritizoval výber laureátov Nobelovej ceny za mier

Kyjev 7. októbra (TASR) - Poradca vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v piatok kritizoval udelenie Nobelovej ceny za mier za rok 2022 ľudskoprávnym aktivistom z Ruska a Bieloruska.



Ako je známe, Nobelovu cenu za mier za rok 2022 získali v piatok bieloruský aktivista Ales Biaľacki, ruská ľudskoprávna organizácia Memorial a ukrajinská ľudskoprávna organizácia Centrum pre občianske slobody (CCL).



Podoľak v reakcii na ocenenie Bielorusa a Memorialu vo svojom statuse na platforme Twitter konštatoval, že "Nobelov výbor má jednoznačne zaujímavé chápanie slova ´mier´, keď Nobelovu cenu za mier spoločne prevezmú predstavitelia dvoch krajín, ktoré zaútočili na tretiu."



Kritizoval, že ani ruské, ani bieloruské ľudskoprávne organizácie neboli schopné zorganizovať vo svojich krajinách hnutie odporu proti vojne rozpútanej Ruskom na Ukrajine.



Tohtoročná Nobelova cena je "úžasná", konštatoval Podoľak ironicky.



Časť diskutérov na Twitteri Podoľaka za jeho status kritizovala - poukazovali na to, že Ales Biaľacki je zakladateľom bieloruskej organizácie Viasna bojujúcej za ľudské práva, ktorá pomáha obetiam politických represií, ale aj ukrajinským politickým väzňom - akým bol ukrajinský režisér Oleh Sencov.



Argumentovali tiež, že Memorial je najstaršou ľudskoprávnou organizáciou v Rusku, ktorej aktivisti ako jedni z mála skúmajú represie v Sovietskom zväze i novodobom Rusku, pričom svojho času pomáhali aj ukrajinským politickým väzňom a krymskotatárskym aktivistom.



Na Podoľakovu obranu sa postavili viacerí Ukrajinci a sympatizanti Ukrajiny, ktorí vysvetlili, že "Západ Ukrajincov stále tlačí do formátu bratského priateľstva troch národov" - bieloruského, ukrajinského a ruského.



"Ukrajinci sa už v tejto schéme nevidia, zatiaľ čo Západ žije v tejto paradigme naďalej. Je to problém," napísala jedna z reagujúcich.