Podoľak: Macron vyslal dobrý signál, keď nevylúčil vyslanie vojakov

Kyjev 27. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyslal dobrý signál, keď nevylúčil vyslanie západných vojakov na Ukrajinu. Vyhlásil to v utorok poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Macron teraz preukázal hlboké porozumie rizík, ktoré pre Európu predstavuje vojna na Ukrajine," uviedol Podoľak. Dodal, že možné vyslanie vojakov na Ukrajinu je zatiaľ len v štádiu "diskusií", no vyhlásenia Macrona túto diskusiu posunuli na novú úroveň. "To je dobré znamenie," povedal Podoľak.



V pondelok sa v Paríži lídri 20 európskych krajín stretli na konferencii a s predstavitelia Británie a USA rokovali o vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Macron v jej závere povedal, že je potrebné spraviť všetko pre porážku Ruska, pričom nevylúčil ani nasadenie pozemných jednotiek svojej krajiny na Ukrajine.



Kremeľ v reakcii varoval, že v prípade nasadenie západných vojakov na Ukrajine by bola konfrontácia medzi Ruskom a NATO neodvrátiteľná.



Konferencia sa konala v čase, keď ukrajinská armáda čelí na fronte množstvu problémov pre nedostatok munície i ľudskej sily.