Podoľak: Mierová dohoda by mala vytvoriť demilitarizovanú zónu v Rusku

Kyjev 29. mája (TASR) - Prípadná mierová dohoda medzi Moskvou a Kyjevom by mala podľa slov ukrajinského prezidentského poradcu Mychajla Podoľaka obsahovať nielen plnú územnú obnovu Ukrajiny, ale aj vytvorenie demilitarizovanej zóny v Rusku s hĺbkou 100 až 120 kilometrov pozdĺž ukrajinských hraníc. Informuje o tom TASR.



"Kľúčovou témou povojnového usporiadania by malo byť vytvorenie záruk, ktoré v budúcnosti zabránia zopakovaniu agresie," napísal Podoľak v príspevku na sociálnej sieti Twitter.



Dodal, že na zaistenie bezpečnosti pre obyvateľov Charkovskej, Černihivskej, Sumskej, Záporožskej, Luhanskej a Doneckej oblasti a ich ochranu pred ostreľovaním ruskými silami bude potrebné zaviesť demilitarizovanú zónu na území ruskej Belgorodskej, Brianskej, Kurskej a Rostovskej oblasti. "V prvej fáze pravdepodobne s povinnou prítomnosťou medzinárodného kontrolného kontingentu," doplnil.



Rusko počas víkendu predložilo pol tucta podmienok na urovnanie vojnového konfliktu s Ukrajinou. Podľa námestníka ruského ministra zahraničných vecí Michaila Galuzina sa Ukrajina v prvom rade bude musieť vzdať úsilia o vstup do EÚ a NATO. Ukrajina tieto požiadavky odmietla.



Kyjev žiada okamžité stiahnutie všetkých ruských jednotiek z územia Ukrajiny. Od Moskvy tiež chce, aby uznala, že ZSSR sa rozpadol a postsovietske republiky majú plnú suverenitu. Trvá aj na vydaní vojnových zločincov a osôb, ktoré vyvolali vojnu voči Ukrajine. Žiada tiež zníženie počtu rakiet dlhého doletu, ako aj na právne stanovený plán pre vojnové reparácie a odovzdanie zmrazených ruských aktív v iných krajinách v prospech Ukrajiny. Podľa Kyjeva by sa mala uskutočniť aj medzinárodná konferencia o kontrole ruského jadrového arzenálu.