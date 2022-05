Podoľak: Mierové rokovania medzi Kyjevom a Moskvou sú pozastavené

Kyjev 17. mája (TASR) - Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v utorok uviedol, že mierové rokovania medzi Kyjevom a Moskvou sú pozastavené a Rusko obvinil zo "stereotypného zmýšľania". TASR prevzala správu z denníka The Guardian a webu televízie CNN.



Od marcového stretnutia delegácií Ukrajiny a Ruska v Istanbule nenastali "žiadne významné zmeny, žiaden pokrok". "Objektívne povedané, proces rokovaní je pozastavený," povedal Podoľak novinárom.



Rusko podľa neho nerozumie procesom v súčasnom svete a svojej negatívnej úlohe. Moskva nechápe, že vojna na Ukrajine "už neprebieha podľa jej pravidiel, jej plánov a jej harmonogramu". Podoľak tiež poukázal na to, že odpor zo strany Ukrajiny narastá a "Rusko v žiadnom prípade nedosiahne svoje ciele".



Podoľak takisto odmietol akékoľvek územné ústupky voči Rusku. "Vojna sa neskončí, ak sa vzdáme niektorých našich území. Pre Ukrajinu je to je neprijateľné a neakceptovala by to ani ukrajinská spoločnosť," zdôraznil. Narážajúc na Minské dohovory týkajúce sa urovnania konfliktu na východnej Ukrajine dodal, že dohodu "Minsk 2" prezident Volodymyr Zelenskyj nepodpíše, pretože by išlo o "odklad vojny", ktorá by mohla vypuknúť o rok či dva a bola by ešte ničivejšia.



Politická elita v Rusku sa podľa Podoľaka obáva povedať pravdu a namiesto toho sa rozhodla "pokračovať v rokovaniach ako súčasť svojej propagandy" adresovanej len domácemu obyvateľstvu. "Podľa môjho názoru je to strategickým cieľom Rusov: Všetko alebo nič."



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Andrej Rudenko predtým v utorok novinárom v Nižnom Novgorode takisto potvrdil, že medzi Ruskom a Ukrajinou neprebiehajú aktuálne nijaké rozhovory o ukončení vojny, napísala ruská agentúra Interfax. "Nie, rokovania nepokračujú. Ukrajina sa prakticky stihla z rokovacieho procesu," vyhlásil.