Podoľak: Nálada na mierových rokovaniach sa po správach z Buče zmenila

Kyjev 8. apríla (TASR) - Mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom prebiehajú neustále. Náladu na nich však ovplyvnili viaceré udalosti vrátane správ o smrti civilistov v ukrajinskom meste Buča. Vyhlásil to v piatok poradca ukrajinského prezidenta a člen ukrajinskej vyjednávacej delegácie Mychajlo Podoľak. TASR správu prevzala od agentúry Reuters a denníka The Guardian.



Podoľak vo vyjadrení, ktoré bolo odvysielané v televízii, ďalej uviedol, že akýmkoľvek uzavretím dočasného mieru by sa vojna len odsunula do budúcnosti, a to Ukrajina nepotrebuje.



Poradca ukrajinského prezidenta ďalej konštatoval, že ruské sily nemajú na vojnových frontoch žiadne výhody.



Ukrajina tiež podľa Podoľaka pracuje na možnosti, že by evakuovala obyvateľov obliehaného prístavného mesta Mariupol cez more.



Ukrajina obviňuje ruské jednotky z toho, že v meste Buča i v iných mestách v okolí Kyjeva zabíjali civilistov. Moskva odmieta, že by útočila na civilné ciele, a tvrdí, že zábery zabitých civilistov z Buče boli zinscenované s cieľom zdiskreditovať Rusko.