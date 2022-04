Podoľak: Obliehanie Mariupolu skomplikovalo rokovania s Ruskom

Kyjev 19. apríla (TASR) - Obliehanie ukrajinského prístavného mesta Mariupol ruskými silami naďalej komplikuje rokovacie procesy a je ťažké určiť, kedy sa znovu obnovia priame rozhovory medzi ruskou a ukrajinskou stranou. Vyhlásil to v utorok poradca ukrajinského prezidenta a člen ukrajinskej vyjednávacej delegácie Mychajlo Podoľak. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Podoľak v písomnej odpovedi na otázky agentúry Reuters vyjadril presvedčenie, že sa Rusko spolieha na posilnenie svojej pozície prostredníctvom novej ofenzívy, ktorú spustilo na východe Ukrajiny.



"Je jasné, že na pozadí tragédie v Mariupole sa stal rokovací proces ešte komplikovanejším," uviedol Podoľak v súvislosti s situácia v prístavnom meste nachádzajúcom sa na juhu Ukrajiny.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba pritom už v nedeľu označil situáciu v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol za "strašnú" a povedal tiež, že by sa pri rokovaniach mohla stať "červenou čiarou". Obdobne sa ešte skôr vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý v sobotu vyhlásil, že likvidácia posledných ukrajinských vojakov brániacich obliehaný Mariupol by znamenala koniec rozhovorov s Ruskom.