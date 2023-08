Podoľak: Pád lietadla s Prigožinom bol varovaním Kremľa pre elity

Moskva 23. augusta (TASR) - Havária lietadla, v ktorom sa mal nachádzať vodca ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, bola signálom z Kremľa pre ruské elity. Uviedol to v stredu šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoľak. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Demonštratívna eliminácia Prigožina a velenia vagnerovcov dva mesiace po pokuse o vzburu je signál od (ruského prezidenta Vladimira) Putina ruským elitám pred voľbami v roku 2024. 'Pozor! Nelojálnosť sa rovná smrti'", napísal Podoľak na sociálnych sieťach.



Súkromné lietadlo, ktoré na zozname pasažierov malo aj Prigožinovo meno, sa v stredu zrútilo približne 100 kilometrov severne od ruskej metropoly Moskva. Na jeho palube bolo dovedna desať ľudí a podľa informácií miestnych médií pád stroja nikto neprežil.



"Medzitým je zrejmé, že Putin nikomu neodpúšťa svoj vlastný beštiálny teror," napísal Podoľak na sociálnej sieti X (predtým Twitter).



"Takisto je tiež zrejmé, že si Prigožin podpísal špeciálny rozsudok smrti vo chvíli, keď uveril v bizarné Je tiež zrejmé, že Prigožin si podpísal zvláštny rozsudok smrti vo chvíli, keď uveril v bizarné 'záruky' (bieloruského prezidenta Alexandra) Lukašenka a v Putinovo rovnako absurdné ' čestné slovo'," napísal ďalej podľa stanice Sky News Podoľak.



Lietadlo, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy. Prigožinov telegramový kanál v stredu uviedol, že jeho lietadlo bolo cielene zostrelené.



Stroj údajne zostrelila protivzdušná obrana nad Tverskou oblasťou, uviedol kanál Gray Zone na platforme Telegram. Na zozname pasažierov sa nachádzalo aj Prigožinovo meno; kanál však spochybnil, či je skutočne mŕtvy. V rovnakom čase sa totiž vo vzduchu mali nachádzať dve lietadlá vagnerovcov. Druhé lietadlo sa podľa kanála otočilo a pristálo na letisku Ostafjevo južne od Moskvy.



Kanál Grey Zone zároveň spochybnil verziu ruských úradov, že meno Prigožina bolo na zozname pasažierov prvého lietadla a pri jeho páde zahynul. "Kde sa Jevgenij Prigožin nakoniec nachádzal, o tom v tomto momente neexistujú presné informácie," dodal kanál.



Ruské tlačové agentúry podľa DPA informovali, že v prípade havárie lietadla bolo začaté vyšetrovanie. Prigožin sa tento týždeň objavil na videozázname, ktorý údajne vznikol v Afrike.



Prigožin, ktorého Vagnerova skupina bojovala po boku regulárnej ruskej armády na Ukrajine, zorganizoval presne pred dvoma mesiacmi - 23. júna - krátku ozbrojenú vzburu proti ruskému vojenskému vedeniu. Po dohode s Kremľom sa väčšina vagnerovcov vrátane Prigožina presunula do bieloruského exilu. Samotný Prigožin sa mal odvtedy niekoľkokrát opätovne objaviť v Rusku.