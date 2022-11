Podoľak: Rokovania s Moskvou by znamenali našu kapituláciu

Kyjev 20. novembra (TASR) - Snahy Západu presvedčiť Ukrajinu, aby po sérii veľkých vojenských víťazstiev rokovala s Moskvou sú "bizarné". Rokovania by totiž znamenali kapituláciu Kyjeva. V rozhovore pre agentúru AFP zverejnenom v nedeľu to povedal poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak, informuje TASR.



"Keď máte iniciatívu na bojisku, je trochu bizarné dostávať návrhy ako: 'aj tak všetko nezvládnete vojenskými prostriedkami, musíte rokovať'," povedal Podoľak. Podľa jeho slov by rokovania znamenali, že krajina, ktorá oslobodzuje svoje územie, kapituluje vo vojne so štátom, ktorý prehráva. Moskva navyše nepredložila Kyjevu "priamy návrh" na mierové rozhovory.



Napriek tomu, že Rusko zaznamenalo v uplynulých týždňoch značné porážky na bojisku si ruský prezident Vladimir Putin stále myslí, "že dokáže zničiť Ukrajinu", povedal Podoľak. Dodal, že Putin je takouto myšlienkou posadnutý a rokovania s ním preto nedávajú žiadny zmysel. Poradca trvá na tom, že Západ nemôže tlačiť na Kyjev, aby rokoval.



"Naši partneri si stále myslia, že je možné vrátiť sa do predvojnového obdobia, v ktorom bude Rusko spoľahlivým partnerom," dodal.



Zásadným bodom obratu v konflikte je podľa Podoľaka oslobodenie mesta Cherson na juhu Ukrajiny, odkiaľ sa stiahla ruská armáda. Tvrdí, že Ukrajina si po niekoľkých víťazstvách nemôže "dovoliť žiadnu prestávku" v protiofenzíve, a to aj napriek príchodu zimy, ktorá sťažuje situáciu na bojisku.



Zároveň povedal, že ukrajinská armáda potrebuje na dôležité boje počas zimy od spojencov 150 až 200 tankov, 300 obrnených vozidiel, 100 delostreleckých systémov, 50 až 70 salvových raketových systémov a 10 až 15 systémov protivzdušnej obrany.



"Vojna sa skončí, keď znovu získame kontrolu nad našim územím a keď sa Rusko bude báť Ukrajiny," uzavrel Podoľak.