Podoľak: Rokovania sú možné, ale len s novým ruským prezidentom

Kyjev 1. októbra (TASR) - Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v sobotu pripustil, že v súvislosti s konfliktom s Moskvou "sú možné rokovania", avšak "jedine s novým prezidentom Ruska". TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Podoľak na sociálnej sieti Twitter uviedol, že podľa neho nemá zmysel vyjednávať s takými, ktorí "tancujú na kostiach" mŕtvych. Podľa britského denníka sa tak odvolával na ruského prezidenta Vladimira Putina i ďalších ruských predstaviteľov. "Cena ich slov má zápornú hodnotu," podotkol Podoľak.



Rokovania sú možné len s novým prezidentom Ruska, ktorý bude "k realite pristupovať adekvátnejšie", dodal.



Ukrajina v piatok podala žiadosť o "zrýchlený" vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO). V piatok to vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin podpísal zmluvy o pričlenení okupovaných ukrajinských regiónov k Rusku.