Podoľak: Rusi ostreľujú koridory pre inšpektorov MAAE

Kyjev 30. augusta (TASR) - Mychajlo Podoľak, poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, v utorok obvinil ruské jednotky z ostreľovania koridorov pre tím inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) smerujúcich do Záporožskej atómovej elektrárne na juhu Ukrajiny. Informuje o tom TASR podľa správy britského denníka The Guardian.



Podľa Podoľaka sa Rusi snažia donútiť inšpektorov, aby šli do Enerhodaru cez anektovaný Krym a okupované územia Luhanskej a Doneckej oblasti.



"Pozícia Ukrajiny ostáva nezmenená – prístup len cez územie kontrolované Ukrajinou, demilitarizácia jadrovej elektrárne, stiahnutie sa ruských jednotiek a iba ukrajinský personál v elektrárni," napísal Podoľak na Twitteri.