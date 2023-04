Podoľak: Rusko sa musí stiahnuť z Krymu, inak nebudú mierové rokovania

Kyjev 6. apríla (TASR) - Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak vo štvrtok vylúčil konanie mierových rozhovorov s Moskvou predtým, než sa ruské sily stiahnu zo všetkých okupovaných oblastí Ukrajiny vrátane Krymu. Informuje TASR na základe správy britského denníka The Guardian.



"Základom pre reálne rokovania s Ruskou federáciou je úplné stiahnutie sa ruských ozbrojených skupín za medzinárodne uznané hranice Ukrajiny z roku 1991. Vrátane Krymu. Do úvahy neprichádzajú žiadne územné ústupky alebo vyjednávanie o našich zvrchovaných právach," napísal Podoľak na sociálnej sieti Twitter.



Zástupca šéfa prezidentského úradu Andrij Sybiha predtým v interview pre The Financial Times povedal: "Ak sa nám podarí dosiahnuť naše strategické ciele na bojisku a keď budeme na administratívnej hranici Krymu, sme ochotní otvoriť diplomatickú stránku tejto záležitosti a diskutovať o nej. To však neznamená, že vylučujeme možnosť oslobodiť (Krym) našou armádou."



Krym obsadili ruské a proruské jednotky vo februári 2014. V marci sa napriek nesúhlasu Kyjeva konalo referendum o pričlenení polostrova k Ruskej federácii, za ktoré vraj hlasovalo 96 percent zúčastnených voličov. Západ označil referendum za sfalšované a jeho výsledok neuznal.