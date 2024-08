Podoľak sa opravil: Tranzit cez ropovod Družba bude pokračovať

Budapešť 30. augusta (TASR) - Ukrajina bude v plnej miere plniť svoje záväzky týkajúce sa tranzitu ruskej ropy do Európy až do ukončenia platnosti zmlúv. Vyhlásil to v piatok poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. Poprel tak svoje skoršie vyhlásenie, podľa ktorého tranzit ropy do Európy cez tento ropovod končí 1. januára 2025. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Ukrajina si v plnej miere splnila a bude plniť svoje zmluvné záväzky až do vopred stanoveného dátumu uplynutia platnosti príslušných zmlúv, pretože to ovplyvňuje naše bilaterálne vzťahy s európskymi krajinami," zdôraznil Podoľak vo vyhlásení zverejnenom popoludní ukrajinským serverom Ekonomična pravda.



Poradca prezidenta dodal, že Ukrajina podporuje snahy Európskej komisie, podľa ktorej by krajiny EÚ, ktoré stále potrebujú ruskú ropu, mali hľadať iné zdroje.



Ukrajina by v zmysle tohto Podoľakovho vyhlásenia mala prepravovať ruskú ropu do Európy cez ropovod Družba do konca roka 2029, píše 444.hu.



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v Petrohrade povedal, že doterajšie oficiálne signály z Kyjeva sú úplne v rozpore s ranným vyhlásením Podoľaka, o ktorom sa dozvedel až z tlače. "Oficiálne signály sú v úplnom rozpore s jeho vyhlásením. Doteraz nám Kyjev každým oficiálnym kanálom odkazoval, že Ukrajina si plní zmluvné záväzky a zabezpečuje tranzit ropy do Maďarska a na Slovensko," povedal.



Podoľak v piatok ráno povedal, že Ukrajina od 1. januára 2025 zastaví prevádzku ropovodu Družba, ktorý zásobuje Maďarsko, Českú republiku a Slovensko ruskou ropou. "Odstavením vedení a vylúčením ruských nosičov energie príde Moskva o svoj najlepší trh. Európa bola spoľahlivý a dobrý trh, Rusi na ňom najviac zarábali. Všetci v Európe teraz pracujú na tom, aby Rusko nehralo silnú rolu na kontinente," dodal.