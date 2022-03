Podoľak: Štvrté kolo ukrajinsko-ruských rokovaní bolo prerušené

Kyjev 14. marca 2022 (TASR) - Rokovania medzi Moskvou a Kyjevom boli v pondelok prerušené a mali by pokračovať v utorok. Uviedol to poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. Informovala o tom agentúra AFP.



"V rokovaniach bola do zajtra urobená technická prestávka," uviedol Podoľak na sociálnej sieti Twitter.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj krátko predtým uviedol, že rokovania s Ruskom sú "zložité".



Vedúci vyjednávač ukrajinskej strany spresnil, že pondelkové rokovania prebiehali virtuálne a nie za osobnej účasti vyjednávačov, ako tomu bolo doposiaľ. Ukrajinskí vyjednávači sa tak v súčasnosti nachádzajú v Kyjeve, pričom predchádzajúce rokovania sa uskutočnili na bieloruských hraniciach.