Podoľak tvrdí, že ukrajinská protiofenzíva už niekoľko dní prebieha

Kyjev/Rím 25. mája (TASR) - S napätím očakávaná ukrajinská protiofenzíva proti ruským jednotkám sa podľa ukrajinského prezidentského poradcu Mychajla Podoľaka už začala, informuje TASR na základe štvrtkovej správy agentúry DPA.



"Protiofenzíva prebieha už niekoľko dní," vyhlásil Podoľak v rozhovore pre taliansku televíziu, ktorý odvysielali v stredu vo večerných hodinách.



"Je to intenzívna vojna pozdĺž 1500-kilometrovej hranice. Naše akcie sa už začali," doplnil poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Ukrajinskí činitelia však ohľadne začiatku ukrajinskej protiofenzívy opakovane zverejňujú protichodné vyhlásenia.



Podoľak zároveň poprel, že by sa Kyjev podieľal na tohtotýždňových útokoch ruských diverzantov v ruskej Belgorodskej oblasti. V tejto súvislosti však podotkol, že šéf Kremľa Vladimir Putin a ruské sily nie sú schopné chrániť ani územie samotného Ruska.



"To, čo sa v pohraničnej oblasti stalo, je pre Putina šok a povedie k jeho koncu," poznamenal ukrajinský prezidentský poradca.



Ako dodal, Ukrajina nemá v úmysle zaútočiť na teritórium Ruska. "Používame zbrane, ktoré ste nám vy (západné krajiny) dali, na ničenie ruských pozícií v (ukrajinských) oblastiach obsadených Moskvou - vrátane Donbasu a Krymu," povedal Podoľak talianskej novinárke podľa agentúry DPA.