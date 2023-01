Podoľak: Ukrajina môže vojnu vyhrať, ak Západ posilní dodávky zbraní

Kyjev 11. januára (TASR) — Ukrajina bude schopná vojnu s Ruskom vyhrať tento rok, ak západné krajiny posilnia dodávky zbraní, a to najmä raketových systémov dlhého doletu. V stredu to v rozhovore pre agentúru AFP uviedol poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak.



"Jedine rakety s doletom viac ako 100 kilometrov nám umožnia značne urýchliť deokupáciu území," povedal Podoľak s tým, že v takomto prípade by sa vojna skončila najneskôr na jeseň.



"Na Rusko nezaútočíme. Vedieme výlučne obrannú vojnu," zdôraznil. Avšak bez rozsiahlych dodávok ťažkých zbraní od západných krajín sa bude vojna pravdepodobne ťahať desaťročia, varoval.



Podľa Podoľaka potrebuje Kyjev tiež ťažké tanky, ako napríklad nemecké Leopardy, a delostrelectvo. Poradca prezidenta Volodymyra Zelenského ocenil, že Francúzsko ukrajinským silám prisľúbilo dodať ľahké tanky. Zároveň poznamenal, že "stále chceme dostať 250 až 350 ťažkých tankov".



Kyjev taktiež potrebuje viac munície kalibru 155 milimetrov, bojové drony schopné vykonávať útoky na okupovaných územiach a protilietadlové systémy, vrátane nemeckých protilietadlových obrnených vozidiel Cheetah.



Európa a Spojené štáty podľa Podoľaka možno čoskoro urýchlia dodávky zbraní, pretože rozumejú tomu, že sú kľúčové na ukončenie vojny. "Naši partneri pochopili, že presun dostatočného množstva zbraní na Ukrajinu umožní obmedziť túto vojnu na okupované územia," konštatoval.



Nové systémy protilietadlovej obrany, ako americké Patrioty alebo francúzske systémy Crotale, budú čoskoro schopné neutralizovať hrozbu, ktorú predstavujú ruské útoky na ukrajinské energetické zariadenia, "Do jedného mesiaca budeme môcť zavrieť nebo," povedal Podoľak. Ukrajina bude čoskoro schopná zostreliť 95 percent rakiet vypálených Ruskom namiesto súčasných 75 percent, dodal.



USA už vlani dodali Ukrajine systémy s dosahom 80 kilometrov, avšak Kyjev tlačí na Washington, aby poskytol aj taktické rakety dlhšieho doletu ATACMS, ktoré majú dosah okolo 300 kilometrov. Takéto systémy by Ukrajine umožnili "zničiť všetku ruskú vojenskú infraštruktúru na okupovaných územiach vrátane Donbasu" na východe Ukrajiny a na Krymskom polostrove, ktorý Moskva anektovala v roku 2014, hovorí Podoľak.