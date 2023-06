Podoľak: V Rusku sa všetko iba začína, rozkol medzi elitami je zjavný

Kyjev 24. júna (TASR) - Poradca vedúceho ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoľak na margo vzbury súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny proti ruskej armáde vyhlásil, že "v Rusku sa všetko iba začína". V sobotu to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



"Rozkol medzi elitami je až príliš zjavný. Prikyvovanie a predstieranie, že je všetko v poriadku, už viac nebude fungovať," napísal Podoľak v príspevku na Twitteri.



"Niekto rozhodne prehrať musí – buď Prigožin, alebo tí, čo sú proti nemu," dodal Podoľak.



Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin v piatok večer obvinil vedenie ruskej armády, že nariadilo raketové útoky na tábory jeho bojovníkov. V reakcii na to prisľúbil, že "zastaví" najvyššie vedenie ruskej armády.



V sobotu ráno vyhlásil, že vagnerovci obsadili veliteľstvo ruskej armády v meste Rostov nad Donom a získali kontrolu nad všetkými miestnymi vojenskými objektami. Neskôr to potvrdil aj ruský prezident Vladimir Putin a povedal, že situácia v Rostove nad Donom je "zložitá". Šéf Kremľa označil toto konanie za "vlastizradu".