Podoľak: Výzvy na prímerie len podnietia ďalšie útoky ruskej armády

Kyjev 8. júla (TASR) - Poradca šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v pondelok vyhlásil, že výzvy na okamžité prímerie v už 28 mesiacov trvajúcej vojne Ruska proti Ukrajine by Moskvu len podnietili k ďalším útokom, informuje TASR.



V statuse na sieti X Podoľak, citovaný agentúrou Reuters, pripomenul, že lídri Maďarska a Číny opäť požadovali okamžité prímerie. Podoľak však upozornil, že účelom týchto výziev "je vytvoriť nepravdivý dojem: že agresor má právo zabíjať, pretože hovorí o mieri, a že obeť by sa nemala brániť". Zdôraznil, že takýto návrh len "stimuluje Rusko, aby pokračovalo v útokoch".



K pokusom maďarského premiéra Viktora Orbána o sprostredkovanie medzi Ukrajinou a Ruskom sa podľa britskej stanice BBC vyjadril v pondelok aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Podľa Zelenského ako sprostredkovatelia môžu vystupovať len takí hráči ako Spojené štáty, Čína alebo Európska únia. Zelenskyj argumentoval, že podľa jeho názoru sprostredkovateľ musí byť ekonomicky silný a mať vplyv na ruskú ekonomiku, prípadne mať silnejšiu armádu ako ruská.



"Je na svete veľa takýchto krajín? Málo. Myslím si, že takými krajinami sú Spojené štáty americké a Čína. A myslím si, že Európska únia nie je len jedna krajina, ale celá EÚ. Toto by skutočne mohla byť taká sprostredkovateľská misia," citovala Zelenského agentúra Ukrinform.



Na margo nedávnej Orbánovej návštevy v Moskve, ktorej predchádzali jeho rokovania v Kyjeve, Zelenskyj povedal, že nevedel, že maďarský premiér poletí do Moskvy.



"Toto je jeho nezávislá voľba. Čo sa týka toho, či môže byť mediátorom... Mediácia medzi Ruskom a Ukrajinou neexistuje. Sprostredkovateľmi môžu byť len seriózni a silní spojenci," povedal Zelenskyj v pondelok na tlačovej konferencii vo Varšave.



Orbánova návšteva v Kyjeve sa uskutočnila 2. júla - deň po tom, ako Maďarsko na šesť mesiacov prevzalo predsedníctvo EÚ. Orbán v Kyjeve Zelenskému navrhol, aby najprv zvážil vyhlásenie dočasného prímeria a potom sa pokúsil prejsť k mierovým rokovaniam. Orbán o tri dni po návšteve Kyjeva vycestoval do Moskvy, kde ho prijal ruský prezident Vladimir Putin.