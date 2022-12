Podoľak: Zelenského cesta do USA je mimoriadne významná

Kyjev 21. decembra (TASR) - Za "mimoriadne významnú" označil stredajšiu návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Spojených štátoch jeho poradca Mychajlo Podoľak. Návšteva podľa neho vyvráti pokusy Ruska dokázať, že americko-ukrajinské vzťahy chladnú, píše agentúra Reuters.



Zelenského cesta do USA – vrátane plánovaných rozhovorov s americkým prezidentom Joeom Bidenom – je príležitosťou na objasnenie skutočnej situácie na Ukrajine, ako aj toho, aké zbrane Kyjev potrebuje na boj s Ruskom a prečo ich potrebuje, tvrdí Podoľak.



Zelenskyj v stredu ráno na Twitteri napísal, že cestuje do USA "s cieľom posilniť odolnosť a obranyschopnosť Ukrajiny". Ide o jeho prvú zahraničnú cestu od konca februára, keď Rusko vojensky napadlo Ukrajinu. Ukrajinský prezident sa má stretnúť so šéfom Bieleho domu a s lídrami Kongresu USA.



Zelenskyj do USA vycestoval bezprostredne po tom, ako v utorok navštívil ukrajinských vojakov v meste Bachmut na frontovej línii, ktoré je v súčasnosti epicentrom prudkých bojov.



"Oficiálna cesta pána Zelenského do Spojených štátov, ktorá sa začala bezprostredne po jeho návšteve (momentálne) najhorúcejšieho ohniska vojny – Bachmutu – je vysoko symbolická. A mimoriadne významná," uviedol Podoľak pre Reuters.



"Po prvé, samotná návšteva, ako aj úroveň plánovaných stretnutí jednoznačne svedčia o vysokej miere dôvery medzi oboma krajinami. Po druhé, sa tým konečne skončia pokusy ruskej strany... dokázať údajne narastajúce ochladzovanie v našich (ukrajinsko-amerických) bilaterálnych vzťahoch," tvrdí ďalej poradca Zelenského.



Podľa jeho slov sa ruské vyobrazenie americko-ukrajinských vzťahov "ani zďaleka neblíži" realite. "Spojené štáty jednoznačne podporujú Ukrajinu," dodal v tejto súvislosti.



Podoľak si myslí, že Zelenskyj bude schopný ukázať americkej politickej elite "skutočný rozsah" vojny na Ukrajine, jej skutočný charakter a dôležitosť jej riadneho ukončenia – teda za správnych podmienok. Dôležitým bodom návštevy je podľa slov poradcu prezidenta vojenská pomoc, najmä dodávky zbraní.



"Zbrane, zbrane, zbrane. Je dôležité osobne vysvetliť, prečo potrebujeme určité druhy zbraní. Najmä obrnené vozidlá, najnovšie aj systémy protiraketovej obrany a rakety dlhého doletu," povedal najvyšší ukrajinský predstaviteľ.



Zelenskyj má podľa Podoľaka USA ukázať, prečo by poskytnutie takýchto zbraní Ukrajine neviedlo k eskalácii vojny, ale výrazne znížilo vojenské kapacity Ruska.



"Domnievam sa, že táto návšteva nepochybne zaktivizuje a zoptimalizuje kľúčové oblasti vojenskej spolupráce, viac zmobilizuje politickú podporu oboch strán a jasnejšie načrtne budúcnosť v prípade, že sa táto vojna neskončí korektne," dodal Podoľak.