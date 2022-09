Podoľak: Ukrajina sa nenechá vykoľajiť jadrovými vyhrážkami Ruska

Kyjev 28. septembra (TASR) - Ukrajina sa nenechá vykoľajiť žiadnymi jadrovými vyhrážkami Moskvy ani hlasovaniami o pripojení ukrajinských území k Rusku a bude ďalej pokračovať v pláne na získanie všetkých svojich okupovaných oblastí. V utorok to pre tlačovú agentúru Reuters povedal poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Mychajlo Podoľak.



Uviedol, že svetové jadrové veľmoci musia Rusko varovať, že akékoľvek použitie strategických alebo taktických jadrových zbraní na Ukrajine sa stretne s reálnou, hmatateľnou akciou. Poradca dodal, že Kyjev nemá technológie na to, aby samotný reagoval symetricky.



"Bez ohľadu na to budeme ďalej pokračovať v práci na deokupovaní svojho územia," povedal pre Reuters.



Podoľak dal rozhovor v čase, keď Rusko ukončilo piaty a posledný deň hlasovania v štyroch čiastočne okupovaných ukrajinských oblastiach, ktoré podľa Moskvy otvárajú cestu k ich oficiálnemu pripojeniu k Ruskej federácii.



Použitím jadrových zbraní sa vyhrážal ruský prezident Vladimir Putin a tvrdé varovanie zopakoval v utorok aj jeho blízky spojenec Dmitrij Medvedev, bývalý ruský prezident. Tieto varovania sú vnímané ako zastrašovanie Ukrajiny a Západu, Moskva totiž naznačuje, že je pripravená použiť taktické jadrové zbrane na obranu novopripojeného územia.



Podoľak vysmial referendá ako právny nezmysel. Poukázal na prípad Záporožskej oblasti, ktorá má 1,6 milióna obyvateľov.



Povedal, že 800.000 obyvateľov žije v meste Záporožie, ktoré je stále pod ukrajinskou kontrolou, pričom z okupovaného územia Záporožskej oblasti odišlo preč 400.000 obyvateľov - takže zostal len zlomok obyvateľov tejto oblasti, ktorí sa môžu na hlasovaní zúčastniť.



"A my máme prijať tento model, lebo inak bude použitá jadrová zbraň?... Toto je nezmysel a je to neprijateľné. Budeme pokračovať vo svojej práci. Áno, sú určité riziká," dodal Podoľak.



Podľa neho je nutné, aby svetové jadrové veľmoci dali Rusku jasne najavo, že použitie atómových zbraní bude potrestané hmatateľnými, konkrétnymi opatreniami - a nielen vydaním rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN.



"Ak ostaneme zastrašení, máme nejakú alternatívnu možnosť, ako ďalej pokračovať v oslobodzovaní nášho územia? Sme presvedčení, že vojna sa môže skončiť, iba ak oslobodíme naše územie v rámci medzinárodne uznaných hraníc z roku 1991," povedal Podoľak a spomenul rok, keď Ukrajina vyhlásila nezávislosť od Sovietskeho zväzu, v ktorom dominovalo Rusko. Poradca dodal: "Nemáme iné scenáre."